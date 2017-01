Los planes para un nuevo álbum y las dudas sobre la industria discográfica

José Vélez tiene en carpeta un nuevo disco de estudio. Sin embargo, el estado actual de la industria discográfica le genera dudas. "En principio tengo algo que una multinacional me ha ofrecido, que todavía no lo tengo muy claro. Se trata de un disco de duetos, pero no hay nada firmado", adelantó. "Me lo han ofrecido, pero en estos momentos la industria ha cambiado muchísimo. Ya no están las tiendas de discos que existían antes, todo se vende por Internet y el mercado está enfocado hacia la gente muy joven. Los artistas de mi generación sacan muy pocos discos. Estamos viviendo de lo que hemos sido, y creo que esto es importante. No hay tanta gente que pueda vivir de lo que ha sido. Hay mucha gente que se ha retirado y no puede vivir de la música porque ya no tiene público. Yo tengo la gran fortuna de seguir en la profesión", señaló. El cantante afirmó que no está en contra de los cambios en la industria. "La vida es así, la vida es cambio. Todo ha cambiado desde que surgió Internet. Para algunas cosas está muy bien, y para otras no tanto. A veces la gente, de una forma gratuita y anónima, se atreve a contar cosas ridículas con una cobardía impresionante. Desgraciadamente uno se acostumbra hasta a eso. Igual celebro la libertad que hay en Internet", subrayó.