Los obispos dan por fracasado el diálogo

El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), Diego Padrón, responsabilizó al gobierno del fracaso del diálogo, que es impulsado por el Vaticano. Padrón dijo que en octubre pasado el gobierno negó el diálogo cuando descartó el referéndum contra Nicolás Maduro. "Laverdad es que la responsabilidad primaria es del gobierno", dijo en un encuentro con corresponsales extranjeros, junto al cardenal Baltazar Porras y Víctor Hugo Basabe, secretario general de la CEV.

Padrón indicó que tiene esperanzas de que se realice el próximo encuentro de la mesa de diálogo, fijado para este viernes, aunque ya consideró como un hecho su "fracaso". Señaló que el pronunciamiento de Mesa de Unidad Democrática (MUD), indicando que no hay condiciones para continuar el diálogo, le hace pensar que no se concretará la cita. "No sé qué va a hacer el Vaticano ahora", agregó. En su mensaje de ayer a los embajadores ante el Vaticano, el Papa Francisco hizo una referencia a Venezuela. El diálogo "busca fomentar la confianza mutua, mantener caminos de diálogo y hacer hincapié en la necesidad de gestos valientes, que son muy urgentes en Venezuela, donde las consecuencias de la crisis política, social y económica están pesando desde hace tiempo sobre la población civil".