Los nuevos billetes ya circulan en Venezuela

Los venezolanos amanecieron el lunes con nuevos billetes que superan de forma considerable el valor de los anteriores pero que según analistas serán insuficientes ante el vertiginoso avance de precios que enfrenta el país sudamericano.

En pequeñas cantidades los bancos privados y públicos comenzaron a entregar los nuevos billetes de 500, 5.000 y 20.000 bolívares que convivirán hasta el 20 de febrero con los de 100 bolívares, los de máxima denominación hasta ahora. El anuncio había sido hecho el domingo por el presidente Nicolás Maduro, al prorrogar por tercera vez en menos de un mes la vigencia del antiguo papel moneda. Maduro eliminó el mes pasado el billete de 100 bolívares, hasta entonces el de mayor denominación. La quita inesperada del billete más usado desesperó a los venezolanos y desató violentas protestas callejeras y saqueos. Esta reacción y la objetiva falta de nuevos billetes obligaron al cuestionado presidente a extender la vigencia del papel moneda de 100 bolívares.

Maduro dijo la semana pasada que habían arribado al país 60 millones de 500 bolívares, 4,5 millones de 5.000 bolívares y 2,9 millones de billetes de 20.000 bolívares, los que comenzarían a circular ayer. Estos nuevos valores dan una idea del proceso inflacionario que sufre desde hace años Venezuela.

"Jamás me imaginé que tendría un billete tan grande en mis manos, aunque con la inflación que padecemos los que teníamos ya no servían para nada y siempre teníamos que andar con paquetes de billetes'', comentó Milena Molina, una vendedora de 35 años, mientras contemplaba uno de los cuatro billetes de 500 bolívares que le habían entregado en un banco de Caracas.

Molina indicó que no tenía mayores expectativas con los nuevos billetes porque "la inflación es muy fuerte y lo poco que gano se me va en comida y medicamentos''.

Adrián López, un obrero de construcción de 25 años, sostuvo que "me parece bien que sacaran los billetes más altos. Es una manera más fácil de cargar billetes''. Sin embargo, manifestó su temor de que la inflación continuará acelerándose y que su salario, de unos 80 dólares mensuales, ya no le alcanza para mantener a su esposa e hijo de tres años. "Así como sube el sueldo mínimo también suben las cosas. Esto de la inflación es una cosa que no lo va a parar nadie''. La inflación llegaría este año al 1600 por ciento.