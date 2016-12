Los muchachos peronistas, que los hay de todas las ideologías, haciéndome recordar la frase de Groucho que decía: "Tengo convicciones, pero si no les gustan, tengo otras". Hemos padecido un grupo de inútiles que nos llevaron a la frontera con Venezuela, y quién sabe, a la de España con su sangrienta guerra civil. Y ahora como por arte de magia se han preocupado por los "trabajadores", por la inflación y por el incumplimiento de una promesa de campaña, olvidando todas las que no cumplieron teniendo mayoría en las dos cámaras. A mí me sacaron fortunas con el impuesto a las Ganancias (seguro que a esta altura algún imbécil dirá "seguro que ganabas fortunas"), para tener 30% de pobres, deudas con medio mundo, e inflación de las más grandes del mundo. ¡Déjense de jorobar porque el pueblo no los soporta mas! No quiere más verlos ángeles un rato cuando son diablos siempre! Escuchamos asombrados que se robaban en los viajes de la "señora" más de 7.000.000 de dólares. Son unos rateros, y seguro que no fue (en este caso puntual) obra de la señora, pero si miras para arriba, los de abajo copian. Tengo la convicción de que si se devolviera todo lo robado por todos los niveles de funcionarios del Estado, sería una nimiedad lo de Báez, López, Boudou, entre otros. Terminenla con tirar de la cuerda porque del otro lado estamos los que trabajamos y no jorobamos a nadie, los que aportamos para la jubilación (muchos cobran miserias) y los que nunca vivimos del Estado, y si tenemos algo es por guardar un pedacito de lo ganado trabajando. En definitiva, dejen de joder a la gente, muchachos, porque nos están pudriendo.

Jorge Fiorina