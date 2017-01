Los Icardi están de fiesta en fiesta, pero Wanda Nara está vez derrapó con su look

Mauro Icardi y Wanda Nara están de festejo en festejo. Luego del cumpleaños de los tres hijos de Maxi López (lo celebraron juntos, con motivo de Stars Wars y show en vivo), se vinieron los 2 añitos de la princesa de la casa, Francesca.

La celebración coincidió con el inicio de clases (en el jardín) de Fran y sus papis subieron gran cantidad de fotos a las redes.

Este viernes, un día después del gran día, Wanda compartió una tierna imagen de los tres juntos. Los followers no perdonan y no se les escapó el detalle más llamativo del retrato familiar: el look elegido por la excéntrica botinera, famosa por sus exclusivos (y costosos) diseños, desentonó bastante.