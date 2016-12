Los estrenos bajo la lupa de Escenario

"Snowden": libertad, enemiga del poder

Pedro Squillaci / La Capital

Calificación: 4 estrellas

Intérpretes: Joseph Gordon-Levitt, Melissa Leo, Nicolas Cage, Tom Wilkinson, Shailene Woodley, Zachary Quinto y Rhys Ifans.

Dirección: Oliver Stone.

Género: Biográfica.

salas: Del Centro, Hoyts y Showcase.

Edward Snowden fue un consultor de inteligencia del gobierno norteamericano que en 2013 quiso trabajar por su país: su idea era detectar cualquier posible ataque terrorista. Pero sin querer ideó un programa tan logrado que se convirtió en un arma de doble filo, y el filo más peligroso apuntaba a vulnerar las libertades individuales de los estadounidenses. Oliver Stone, quizá en su mejor producción de las últimas dos décadas, quiso contar el infierno de ese talento de la tecnología que se convirtió en noticia mundial cuando difundió las maniobras non sanctas de George W. Bush y Barack Obama. El texto de Foucault "Vigilar y castigar" atraviesa de punta a punta la ideología de control que planeaba Estados Unidos. Y Snowden no quería ser parte de ello. Stone tomó como punto de partida el exilio forzado en Hong Kong y configuró un ida y vuelta en el que incluyó logradamente la historia de amor con Lindsay Mills (Shailene Woodley). Joseph Gordon-Levitt compuso a un Snowden creíble desde una interpretación sencilla pero de alta expresividad. Fue más que suficiente para mostrar a un personaje que privilegió su lealtad a la Constitución de los Estados Unidos y la antepuso a sus aspiraciones profesionales e incluso a su propia integridad física. El final, aunque reitera un recurso muy usual en las biopic, deja abierta una puerta para la reflexión. Y ratifica, por si había alguna duda, que la libertad no es un valor de cambio.

"Intruso": una noche de terror

Rodolfo Bella / La Capital





Calificación: 2 estrellas

Intérpretes: Louise Linton, Justin Ament, Moby, Teresa Decher y John Robinson.

Dirección: Travis Zariwny.

Género: Suspenso.

salas: Hoyts, Monumental Showcase.

Pocas cosas implican más terror que un psicópata puede entrar a una casa sin invitación. Y mucho peor que el tipo duerma en el placard, mate al novio de la chica y la mire en silencio mientras duerme. Aterrador, sí, pero ya visto demasiadas veces como para contarlo de forma lineal y con recursos narrativos que por momentos rozan la parodia. "Intruso" tiene todos los elementos de un historia clásica y comienza durante una noche de tormenta furiosa cuando una mujer es asesinada por un desconocido dentro de su casa. En la siguiente escena, la protagonista y posible futura víctima es una chelista, también sola en su casa -no se sabe si en la misma noche de tormenta, pero también llueve mucho- la que ignorará que un asesino deambula tranquilamente por su casa. La chica, además, tiene que soportar al director autoritario de la orquesta donde trabaja, lo que previsiblemente funciona como pista para el espectador. Muchos de los lugares comunes del género se van sucediendo a lo largo de una hora y media, como sombras que se deslizan por las paredes, acercamientos del asesino por la espalda, timbres salvadores, cortes de luz o preguntas que el invasor obviamente no responderá.

"Ellos te están esperando": zombies escandinavos

Luciana Boglioli / La Capital

Calificación: 2 estrellas

Intérpretes: Benjamin Engell, Ella Solgaard, Mille Dinesen, Troels Lyby.

Dirección: Bo Mikkelsen.

Género: Terror.

salas: Showcase y Village.

Hay que partir desde la premisa que las películas de terror contemporáneas ya no valen ni un décimo de lo que valían las de décadas pasadas. Después de la saga "Juego del miedo", se terminaron las ideas originales para generar esa sensación de miedo y adrenalina tan buscada por los amantes del género. "Ellos te están esperando" es un ejemplo claro de que la imaginación está gobernada por los preconceptos ya establecidos y consumidos por las masas, y es ahí donde nuevamente los zombies vuelven a cobrar a vida. Pero esta vez con impronta escandinava. El terror irrumpe en el status quo danés donde todo funciona perfectamente -desde el estilo de vida hasta la genética. Y claro, que en una sociedad donde el orden reina, cualquier situación extraña ya levanta sospecha. En un barrio de clase alta en las afueras de Copenhague comienzan a llegar noticias de una enfermedad mortal, y mientras desde el gobierno intentan minimizar la situación, una familia tipo intenta ir más allá para descifrar el enigma. Sin embargo esta película -la primera del género en este país- fracasa rotundamente cuando recae en el estigma zombie con policías enmascarados y elementos del cine gore que terminan resultando una versión fraudulenta de "The Walking Dead".