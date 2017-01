Los elegidos para el desafío

Si bien hay cambios, la lista de los Jaguares de este año no difiere mucho de la del año pasado. Una de las ausencias será la de Lucas González Amorosino, integrante del seleccionado desde 2009 y con 52 tests. Con respecto a esto, Pérez destacó que "es un tema muy delicado. El trabaja de jugador, es su trabajo, por lo que con él están abrochados los proyectos de vida, la familia y un montón de cosas. Hablamos con él (González Amorosino) y le dijimos que íbamos a probar a otros jugadores en los puestos que él cubría, que si quería rescindir y buscar otras posibilidades le dabamos la opción. No obstante ese es un tema dirigencial". Esos jugadores a los que el hombre de Duendes hace referencia son los de Joaquín Díaz Bonilla, Bautista Ezcurra, Santiago Portillo y Santiago Alvarez, muchos de ellos proveniente del seven y que pueden ser buenas alternativas para los backs. Los otros novatos en la lista son el pilar Cristian Bartoloni y los tercera línea Benjamín Macome (quien volvió de Francia) y Santiago Portillo.

A la hora de responder qué tuvieron en cuenta a la hora de conformar la lista, Pérez sostuvo que "salvo en la primera línea, donde tenemos algunos problemas por expulsiones y lesiones, no hicimos foco en algo en particular. Sí en las características individuales para jugar. En el Súper Rugby lo individual arma lo colectivo, por eso a la hora de elegir vemos lo que te puede ofrecer cada uno como jugador de rugby en sí y no tanto por las características de cada puesto".

En la lista de 44 jugadores que hoy comenzarán la pretemporada figuran los rosarinos Jerónimo De la Fuente (foto de arriba), Emiliano Boffelli (en el medio) y Leonardo Senatore (abajo), quien de a poco está buscando su plenitud física para afrontar toda la temporada, tras la severa lesión en la rodilla que lo alejó de las canchas hace casi un año. Otro que aparece en la lista es el entrerriano Marcos Kremer, quien fue considerado como uno de los jugadores con gran futuro por delante para la temporada que se avecina.