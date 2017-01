"Los delitos y los homicidios bajaron en Rosario y van a seguir bajando"

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, afirmó hoy que "en Rosario bajó el delito y bajaron los homicidios en los últimos doce meses y va a seguir bajando", consideró que las fuerzas federales este año van a hacer un mejor trabajo en la ciudad porque "conocen mejor el territorio" y destacó que, pese a las diferencias, están trabajando "juntos y en equipo" con el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro y el gobernador Miguel Lifschitz.

"Bajó el delito y bajaron los homicidios en los últimos dos meses, y van a seguir bajando. Estamos contentos y vamos por el buen camino", sostuvo la ministra en declaraciones radiales, al tiempo que consideró que "a pesar de ser de ideas y de signos políticos distintos, estamos trabajando juntos y en equipo" con el ministro Pullaro y con el gobernador Lifschitz".

A diferencia de lo que fue en reiteradas ocasiones en que no quiso brindar cifras concretas de la cantidad de fuerzas federales en el territorio santafesino, esta vez fue concreta y le puso números al apoyo federal en la provincia. "Les confirmo que en la provincia de Santa Fe hay 3 mil efectivos y unos 1.200 en Rosario; todos los días llevo el control de las fuerzas de seguridad en el territorio nacional", apuntó la funcionaria nacional.

La ministra también se mostró entusiasmada de cara al futuro y al trabajo que se está haciendo en la ciudad. "Creemos que este año vamos a hacer un mejor trabajo en Rosario porque conocemos mucho mejor el territorio", dijo.

"Cuando demos los números en abril-mayo, van a ver que estamos mucho mejor", argumentó en diálogo con Radio Dos.

La funcionaria se expresó en la misma línea de pensamiento del ministro Pullaro, quien ayer sentenció que " las cifras de homicidio de este enero es la menor de los últimos seis años, pero no es baja ".

"Que la gente está cansada de la inseguridad no es una novedad, pero hablar de garrote no me parece apropiado, tenemos que actuar con la Constitución debajo del brazo", sentenció la funcionaria.