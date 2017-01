Los conmovedores mensajes de una joven de 25 años a la que le quedan horas de vida

Una chica de 25 años escribió un conmovedor posteo para sus seguidores, luego de que los médicos le dijeran que le quedan pocos días de vida por una enfermedad congénita.

Se trata de Nardya Miller, de 25 años, quien fue diagnosticada cuando era chica de una fibrosis quística. Hace un año, decidió hacerse un trasplante de pulmones para poder tener una vida normal. Pero la cirugía no salió bien. Los médicos le dijeron que rechazó los órganos y, por eso, le indicaron que quedaban pocos días de vida.

La chica de 25 años, entonces, publicó varios mensajes en la web. Primero cerró su negocio de maquillaje, del que también hay una cuenta de Facebook . En esa fanpage escribió un posteo en el que se despide "para siempre" del "sueño de toda su vida. Los amo mucho y espero que encuentren belleza en todo", agregó.

También subió varias fotos a Instagram con mensajes esperanzadores para el 2017 y escribió una conmocionante carta en la que se despidió de todos. "Quizás te conocí toda mi vida. Quizás te conocí por diez años, tal vez tan solo un momento. Pero en menos de una semana nunca más te veré, nunca más veré tu rostro, nunca más te hablaré, tocaré, abrazaré. Pero siempre te amaré, y las amistades que construimos y los recuerdos que tuvimos", arranca el texto.

Miller habla en su mensaje sobre el futuro de la gente y lo que ella no podrá ver. "Las cosas no siempre se dan como las planeamos en vida, habrá muchas cosas que nunca tendré, lugares a los que nunca iré y cosas que no veré. Pero siempre estaré mirando. Siempre. Sonriendo. Porque estuve aquí. Nunca me rendiré. Como siempre. Ahora estoy simplemente dejándolo ir. Y por favor, les ruego que vivan sus vidas de manera plena", reflexionó.

Los últimos días de su vida, Nardya los vivió con su novio Liam Fitzgerald, su familia, y su perrito, Sebastian, a quien se lo ve aferrado a ella en varias imágenes publicadas. Desde el fin de semana está en terapia intensiva, aunque el martes dejó un pedido en su perfil privado de Facebook, junto a una sonrisa: "No se preocupen y sean felices".