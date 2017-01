Los chicos hacen fuerza

Central Córdoba y Argentino empezaron con todo el verano. El viernes 20, a las 17, se verán las caras en el estadio Camet Norte del partido de Mar Chiquita y quieren llegar bien preparados, aunque saben que los objetivos están dentro de sus campeonatos y de hecho hasta viajarán juntos a la costa atlántica. Por eso, cada uno en lo suyo, están en la parte dura de la pretemporada, con mucho hincapié en lo físico, mientras también buscan acomodarse con sus planteles. Daniel Moscetta sabe que la tendrá difícil para sumar uno de los dos posibles, mientras que Marcelo Vaquero ya tiene a tres de los cuatro disponibles, todos del medio para adelante.

El clásico chico rosarino se jugará el viernes 20, por el denominado cuadrangular Copa Ascenso Federa, que integran Atlético Santa Clara del Mar (el club organizador) y Banfield de Mar del Plata, ambos equipos que a principios de febrero comenzarán a disputar el Federal C, en busca del ascenso al Federal B.

Para ese fin, ambos clubes rosarinos aspiran a jugar antes un amistoso. Córdoba quiere hacerlo el lunes y Argentino el martes, ambos con rivales a confirmar. Luego, el jueves viajarán a la costa en el mismo micro, con delegaciones de 28 personas cada una. Mientras, los dos planteles entrenan por la mañana, con mucho gimnasio y trote, aunque también con tareas con pelota. Eso viene pasando desde el jueves pasado en el Gabino Sosa y desde el lunes en el Olaeta.

Por el lado charrúa, están negociando aún las desvinculaciones de Jorge Torres, Nahuel Paglialunga, Bruno Milanesio y Maximiliano Bulleri, que por ahora siguen en el plantel aunque no serán tenidos en cuenta. Y aunque Córdoba tiene chances de sumar dos jugadores (un lateral y un volante central o delantero serán las prioridades), lo cierto es que la AFA no termina de mandar los fondos adeudados de la TV, no cumplió con los prometidos y el presupuesto se ajustó. Lo que sí viene haciendo Moscetta es llevar adelante el proyecto de formar una reserva fuerte, que entrene con el plantel de primera y quede al mando de su ayudante Fernando Calore para competir en la local o en preliminares que se acuerden. Ahí sí sumó jugadores que fue evaluando desde diciembre.

En Argentino, en tanto, Vaquero ya cuenta con dos de los cuatro refuerzos disponibles y posiblemente ya sume el tercero. El técnico buscó reforzar la ofensiva y por eso ya llegó el enganche Gustavo Salgado, que ya pasó por la institución, y el extremo Diego Angorani, que llegó a préstamo de Tiro Federal. En tanto, está a punto de cerrar a Brain Otero, el habilidoso volante de Adiur. También entrena Héctor Baini, volante ofensivo de Newell's, y Franco Caraglio, ex jugador salaíto que en realidad seguirá su carrera en Chile.

G. C.