Los Beach Boys podrían tocar para Donald Trump

Los Beach Boys, legendaria banda de pop rock norteamericana creadora de hits como "Good Vibrations", "California Girls", "I get around" o "Surfin' USA", fue invitada para participar durante la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, el próximo 20 de enero.

De acuerdo con declaraciones de un portavoz de la banda a la revista Billboard, "se preguntó a los Beach Boys si quieren actuar en la ceremonia pero aún no han decidido si van a participar o no".

No sería la primera vez que el conjunto californiano liderado por el cantante Brian Wilson (74) actuara durante la investidura de un presidente, ya que ya lo hicieron para los ex presidentes Ronald Reagan, George Bush y Bill Clinton. En tanto, medios estadounidenses especulaban hoy con las dificultades que encuentra el equipo de Trump para hallar artistas dispuestos a participar de la ceremonia, ya que muchos representantes del ambiente musical apoyaron este año a Hillary Clinton durante la dura campaña presidencial. Hasta el momento, el evento tendrá la actuación de la participante de 16 años del programa televisivo "America's Got Talent", Jackie Evancho, y del coro religioso Tabernacle Choir.

The Beach Boys es uno de los grupos de rock estadounidense más importantes en la evolución de la música popular con un récord en ventas que oscila entre los 100 y los 300 millones discos en todo el mundo.