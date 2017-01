Los Angeles, el escenario de un arrasador romance musical

"La La Land", el musical de amor y jazz dirigido por Damien Chazelle, nominado al Oscar en 2015 por "Whiplash", y protagonizado por Ryan Gosling y Emma Stone, llega hoy a los cines rosarinos. El filme termina de acumular 14 candidaturas para el premio de la Academia y de obtener siete Globos de Oro con una historia que revivió la época dorada del género.

"Quería hacer una película acerca de dos soñadores, dos personas impulsadas por unos sueños tremendos, sueños que los unirán y que también los separarán", dijo Chazelle. "«La La Land» es muy diferente de Whiplash", añadió el director, "pero las dos películas tratan un tema que me interesa mucho personalmente: la manera de equilibrar la vida personal con el arte, los sueños con la realidad y, más específicamente, cómo equilibra el artista sus relaciones con el arte y otras personas. En esta ocasión he querido contarlo a través de la música, de canciones, de bailes. Creo que el género musical es un gran vehículo para expresar el juego de malabarismos que representan los sueños y la realidad".

Aunque los componentes de la película sean atemporales, el productor Marc Platt, un experto del género musical en cine y en teatro, recalca que el enfoque es totalmente innovador. Se unió a otros dos productores, Fred Berger y Jordan Horowitz, para desarrollar el proyecto con Chazelle desde un principio. "Damien ha infundido nueva vida al género apoyándose en los elementos clásicos e incorporándolos a la vida contemporánea de Los Angeles", dijo Platt. "Ha trasladado los cimientos de las grandes películas de antes a una historia para las nuevas generaciones".

En el filme Emma Stone interpreta a Mia, una solitaria aspirante a actriz y Ryan Gosling a Sebastian, un carismático aspirante a pianista de jazz. Ambos se enamoran en Los Angeles, una ciudad que les ha dado el amor, pero que también puede arrebatárselo. En una competencia constante por hacerse un lugar en el mundo del espectáculo, Mia y Sebastian descubren que el equilibrio entre el amor y el arte puede ser el mayor obstáculo para cumplir sus objetivos.

Todo empezó como un sueño loco. Chazelle quería hacer una película que canalizara la magia y la energía de los mejores dramas románticos musicales franceses y estadounidenses de la era dorada y trasladarlas a la época más compleja y pragmática en la que vivimos.

Así que el interrogante y punto de partida fue aproximadamente el siguiente: ¿Por mucho que haya cambiado el mundo en los últimos cincuenta años, ¿somos realmente menos proclives a dejarnos llevar por los caprichos de los encuentros inesperados, las oportunidades perdidas, los sueños hechos realidad, el amor puro y desmedido o a que la presión del mundo cambie nuestras intenciones más puras? Chazelle se planteó la posibilidad de contar una historia a través del canto y la danza para ofrecer una especie de cuento de hadas verosímil en un mundo donde las películas son cada vez más oscuras y requieren mayor inversión en posproducción y tecnología.

"Si tuviera que definir «La La Land» diría que es una película sobre el propio cine en particular y sobre el arte en general. Como cinéfilo, como fan de la música, como fan de Los Angeles y como fan de infinidad de cosas, siento la necesidad de hacer explícita mi pasión por todo ello, por todo lo que amo. Por eso acostumbro a decir que éste es mi trabajo más personal. Afecta incluso a mi vida privada. Me siento como si me sentara delante de la audiencia a compartir con ellos mi colección de LPs", afirmó en declaraciones al diario El Mundo.

"Este género permite disociar la realidad de la fantasía; es el que más acerca de todos los que componen el cine al deseo", dice el director que además describió cómo es su relación con Hollywood. "Tengo la impresión de que la industria, por desgracia, parece decidida a borrar su pasado, a ignorarlo. La duda es siempre la misma: ¿Intentás preservar lo que amás de verdad de un arte aún a riesgo de convertirlo en algo sólo para minorías o, al revés, modernizás tanto el cine hasta transformarlo en algo bastardo? ¿Dónde ponés la balanza?", se preguntó y añadió: "El propio cine vive ahora una crisis de identidad. Duda entre quedarse con lo mejor del pasado y arriesgarse a una nueva frontera fuera de las salas de cine que es incapaz de definir".

Chazelle, cuyo gran salto al cine fue recién el año pasado con "Whiplash", contó cuáles fueron sus influencias. Reconoció que una de sus grandes inspiraciones son las películas de Jacques Demy, que se atrevió a romper los moldes de los años sesenta con musicales de tonos pasteles como "Los paraguas de Cherburgo" (1964), "Las señoritas de Rochefort" (1967) y "Una habitación en la ciudad" (1982).

"Es muy probable que Demy sea mi mayor influencia, no solo en esta película, sino en todo lo que he hecho y he querido hacer hasta la fecha", reconoció el realizador.

Los Ángeles ha interpretado muchos papeles en la historia del cine y ha sido cosas muy diferentes, desde peligrosa y lúgubre, a paraíso surfero con bikinis, pasando por un nido de ambiciones. Pero el realizador decidió que exploraría Los Ángeles como una musa, como un lienzo en movimiento de encuentros inesperados, eterno tráfico y lugar donde todos corren detrás de sus sueños.