Los acusados en el caso Ciccone buscan evitar el juicio oral

La causa por la compraventa de la ex Ciccone Calcográfica aún no está en etapa de juicio oral y público pero todos los imputados, incluido el ex vicepresidente Amado Boudou, presentaron planteos para evitar que llegue a esa instancia.

La causa, que se inició hace seis años y que terminó con el procesamiento de Boudou por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, aguarda definiciones para que pase a juicio.

En este marco, todos los imputados presentaron ante el juez federal Ariel Lijo planteos en rechazo a que parte de la causa se eleve a juicio: el 18 de agosto de 2016 el fiscal Jorge Di Lello había indicado que un tramo de la causa debía ir a juicio, en tanto que debía seguir siendo investigado lo vinculado con la ruta del dinero por la compra de la gráfica.

En diciembre, el fiscal insistió con su pronunciamiento respecto de aquel tramo en el que están procesados Boudou, el empresario José María Núñez Carmona, Alejandro Vandenbroele (el responsable de la firma The Old Fund), Nicolás Ciccone (antiguo dueño de la gráfica), Rafael Resnick Brenner (ex jefe de asesores de la Afip) y el ex funcionario de Economía Guido Forcieri.

Todos ellos se opusieron a la elevación a juicio y el 28 de diciembre pasado el juez le pidió opinión a la fiscalía para que respondiera a los planteos, tras lo cual ahora está en condiciones de definir.

Para la fiscalía, la maniobra delictiva comenzó con la firma de un multimillonario contrato para adjudicar a la ex Ciccone la impresión de billetes. Ese contrato se firmó en 2012 cuando Boudou ya había asumido la vicepresidencia y —según la fiscalía— "desplegó su influencia" para facilitar las maniobras de "adquisición de la empresa" y su posterior "habilitación para contratar con el Estado nacional".