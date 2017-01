Loan habló de los moretones de Charlotte Caniggia y su "debilidad" por el alcohol

Un tuit de Alexander Caniggia encendió la luz de alerta respecto a la turbulenta relación entre su hermana Charlotte y Loan.



Luego del escándalo protagonizado por la pareja en una fiesta en la casa de Fernando Burlando, que incluyó un incidente con el Polaco, el hijo del Pájaro publicó en su cuenta de red social que su hermana había regresado a Buenos Aires "con moretones en los brazos"

"Que tenga moretones no quiere decir que yo tenga que ver", manifestó Loan en declaraciones al programa de América "Desayuno Americano". El cantante reconoció que "fue duro ver ese tuit, pero no tengo nada que ver".



Respecto al incidente en la casa de Burlando, Loan reconoció una discusión. "Ella tomó un poquito más y eso me molestó. Yo no tomo nada y tal vez por eso me jode", señaló.



"No la acuso de alcohólica, sino que cuando salimos toma un poquito de más", agregó.