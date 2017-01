Newell's vivió dos semanas de trabajo muy intenso en Mar del Plata. Es el momento de hacer el balance de lo que fueron los días de entrenamiento leproso en la costa atlántica, donde hasta el viernes se realizó la etapa más exigente de la pretemporada en cuanto a lo físico. Todo estuvo apuntado a lo que será la reanudación del torneo doméstico, en el que los rojinegros marchan con 28 puntos como escoltas del líder Boca (31). Y el primer escollo oficial será la visita a Defensa y Justicia, por la decimoquinta fecha del certamen, a priori el segundo fin de semana de febrero. Vale la pena desmenuzar la realidad del equipo de Diego Osella. La Lepra entrenó hasta el último viernes en La Feliz, en duras sesiones de doble turno, que incluyeron tareas físicas y movimientos tácticos con pelota. Los días de pretemporada en la costa atlántica dejaron un nutrido material de análisis para poner bajo la lupa la realidad del Newell's de Osella. También entregaron conceptos jugosos los referentes del grupo, no pasó desapercibida la negociación para achicar la deuda salarial y además se realizó un banderazo muy particular.

A continuación, los datos más salientes y las opiniones más jugosas que hubo en la estadía rojinegra junto al mar, donde Osella no jugó a las escondidas y dejó ver a la prensa todas las prácticas.

1. El equipo casi definido.

El entrenador Diego Osella ya tiene resuelta la base titular que se perfila para iniciar el torneo ante Defensa y Justicia. El equipo que probó el DT en La Feliz estuvo integrado por Luciano Pocrnjic; José San Román, Fabricio Formiliano, Nehuén Paz y Germán Voboril; Joel Amoroso, Juan Ignacio Sills, Facundo Quignon y Maximiliano Rodríguez; Ignacio Scocco y Mauro Formica. Es un hecho que en esta formación estará Néstor Moiraghi, que se repone de una "tendinopatía aguda del tendón rotuliano izquierdo" de la rodilla que lo marginó, pero el Chino pronto estará disponible. Todo indica que en la defensa se correría Paz a la izquierda por Voboril. Y otro jugador que podría filtrarse en el lateral derecho es Franco Escobar, pero por ahora San Román está afiladísimo.

2. El paso a paso de Diego Osella.

"Nosotros tenemos que seguir como lo veníamos haciendo, que es partido a partido. El encuentro siguiente es la final que podemos resolver. En eso está enfocado el grupo. Hay que ser sensatos y coherentes con el mensaje para no confundir. Fuimos muy regulares en las catorce fechas, pero en algún momento nos va a tocar perder. Es ahí donde aparece la coherencia y la capacidad para enfocar al grupo detrás del objetivo original que nos propusimos desde el primer día, que es sumar la mayor cantidad de puntos. Lo más relevante es que el grupo está muy fuerte. Realmente es un grupo con un gran sentido de pertenencia. Tenemos líderes muy positivos que le han hecho fácil la estadía a los chicos que llegaron. Son líderes dentro y fuera de la cancha. Encontrar este tipo de jugadores a un entrenador le simplifica la tarea. Hay gente con un sentido de pertenencia muy grande que a nosotros nos ha hecho más fáciles las cosas".

3. Maxi Rodríguez habló del presente y su futuro.

"Hasta junio voy a respetar el contrato que tengo con Newell's y después pasa a ser un tema para la dirigencia si me quieren renovar o no. Todavía no se habló nada al respecto. Lo que ahora me preocupa es hacer una buena pretemporada y seguir sosteniendo las cosas positivas que hace el equipo. Estoy con mucha ilusión y ganas porque se pueden venir seis meses muy buenos con la chance de luchar por algo, después de tantos torneos irregulares para nosotros".

4. Ignacio Scocco disfruta del protagonismo leproso.

"Nosotros siempre tuvimos confianza y fe en poder hacer las cosas bien. Sabíamos que dependía de nosotros encontrar la regularidad, tanto en el juego como en el resultado. Creo que a lo largo del último torneo nos pudimos acomodar y empezamos a creer y a confiar en nosotros. Terminamos el semestre segundos y esa ilusión que nos genera estar ahí arriba y saber que quedan nada más que 16 partidos nos pone muy contentos. Queremos que el campeonato arranque lo más rápido posible".

5. Para el Negro Víctor Figueroa la clave está en la solidez grupal y así lo expresó en la costa.

"La característica más importante del grupo es la unión que tiene, más allá de lo que pase. Me tocó estar varios años y siempre fue igual. Hemos pasado malos momentos y el grupo siempre estuvo unido. A veces se dijeron cosas que no eran ciertas y hoy por hoy quedó demostrado que tenemos un gran plantel en calidad humana, algo que queda reflejado en la cancha".

6. Un tridente en sintonía plena.

En la pretemporada una de las gratas noticias fue lo bien que trabajaron desde lo físico y con pelota los tres jugadores de "elite" que tiene Newell's. La Fiera Rodríguez, Nacho Scocco y el Gato Formica constituyen una trilogía temible con la pelota en los pies. Se los vio afiladísimos en cada una de las consignas físicas, no aflojaron el ritmo y fueron el espejo del resto.

7. La satisfacción del preparador físico Sebastián Morelli por el trabajo realizado.

"El saldo es más que positivo porque después de dos semanas terminamos con una exigencia altísima haciendo fútbol. Sin ningún inconveniente desde lo muscular. Hubo algunos golpes o tendinitis y nada más".

8. El armado final del plantel.

Eugenio Isnaldo podría cambiar de aire. El juvenil tiene contrato con el club del Parque hasta junio y luego quedará con el pase en su poder. Por eso los dirigentes no descartan que si llega una buena oferta por el volante izquierdo pueda emigrar. Allí podría acelerarse la llegada del tercer refuerzo. Mientras que las dos incorporaciones que arribaron realizaron una muy buena pretemporada, ya que José San Román jugó para los titulares y Jacobo Mansilla mostró buen despliegue y hasta anotó un gol en la última práctica de fútbol.

9. El optimismo del presidente Eduardo Bermúdez.

"Siempre dije que los crack estaban acá. Que los refuerzos eran Formica, Maxi y Nacho y que había que traerles jugadores para que ellos se puedan lucir. Eso es lo que hicimos. Me sorprende que no hablemos de que somos la sensación del torneo porque estamos a tres puntos de Boca con 28 unidades. Estamos preparados para pelear. Nadie habla de Newell's y Newell's va a ser la sorpresa".

10. La negociación por la deuda.

En la estadía en Mar del Plata se terminó de achicar la deuda con el plantel de cuatro a dos meses de atraso. Al respecto, Bermúdez expresó que "no fue complicado llegar al acuerdo. Yo soy un hombre de fútbol. Convivo con los técnicos y con los futbolistas. Los jugadores tienen razón y tienen que estar al día. Nosotros recibimos una herencia, no culpo a nadie, la plata de AFA se demoró e hicimos una ingeniería para comenzar a achicar la deuda". También estuvo en la concentración leprosa en la costa Sergio Marchi, el secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados, que piloteó las reuniones entre los dirigentes y los jugadores por el atraso salarial. "Newell's ha mejorado. Porque había un atraso considerable. Lo que se hizo fue generar un bloque de cancelación de dos meses de sueldo que está resuelto. Y además una sesión tomada contra el futuro ingreso que debería percibir el club de la cuota de Fútbol para Todos para resolver el resto de la deuda (otros dos meses)", explicó Marchi.

11. El banderazo, con "hinchas" renovados.

La Perla del Atlántico fue escenario nuevamente de un multitudinario banderazo de los hinchas leprosos. La colorida caravana partió de la playa Bristol y los simpatizantes llegaron a la puerta del hotel donde se alojaba el plantel. Los jugadores se unieron a la gente a puro canto y algarabía. El dato llamativo fue que en plena calle algunas personas se presentaron ante los futbolistas como integrantes de "la nueva hinchada".

12. Los retoques finales.

El plantel leproso está disfrutando del fin de semana libre y mañana reanudará las prácticas en Bella Vista, donde disputará cuatro amistosos. El primero será el martes ante Atlético Paraná y luego el viernes se medirá con Instituto. Después el adversario será Sarmiento de Junín el martes 31 y la última escala será el sábado 4 de febrero frente a Atlético de Rafaela. Todos los amistosos serán en el predio de Bella Vista, sin acceso para los hinchas.