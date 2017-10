Llop: "Me preocupa la falta de convencimiento para ganar el partido"

Juan Manuel Llop, el entrenador de Newell's Old Boys, se mostró autocritico esta noche al analizar la caída leprosa ante Vélez por 1 a 0 y se mostró preocupado "por la falta de convencimiento para ganar el partido".



En declaraciones a la prensa al término del partido, Llop fue consultado sobre si el momento institucional del club incidía en el rendimiento del equipo y al respecto indicó que "nosotros tenemos que involucrarnos en lo deportivo. Lo institucional es responsabilidad de los directivos. Nosotros venimos a competir y tenemos que responder a esta hinchada tan grande que tiene Newell's. El cuerpo técnico y los jugadores tenemos que concentrarnos en lo futbolístico para desde nuestro lugar tratar de que se disimulen los inconvenientes institucionales que hay. Porque en definitiva estamos exponiendo nuestro trabajo y tenemos que hacerlo de la mejor manera".



"Este tipo de derrotas, y alineado al sentimiento, duelen y preocupan. Pensaba que podíamos irnos de otra manera. Hay que trabajar, no hay que claudicar. Esperemos encontrar el rumbo lo más pronto posible".

Cuando le preguntaron si el por el hecho de ser un hombre de la casa era más dolorosa la derrota, el DT leproso contestó que "lógico, pero la derrota te duele en cualquier equipo, pero este tipo de derrota duelen más. Porque contra Lanús jugamos muy bien y tranquilamente pudimos haber ganado y perdimos. Este tipo de derrotas, y alineado al sentimiento, duelen y preocupan. Pensaba que podíamos irnos de otra manera. Hay que trabajar, no hay que claudicar. Esperemos encontrar el rumbo lo más pronto posible".



Sobre cómo consideraba que se podía salir de este momento resaltó que "desde el punto de vista defensivo el equipo está jugando bien. Hoy nos faltó más fútbol y decisión para ir a ganar el partido. Y eso es lo que me preocupa a mí como entrenador, el no estar convencidos de lo que se puede hacer. Después podés perder, ganar o empatar, pero lo que me preocupa es la falta de convencimiento para llevarse algo del estadio".



Al ser consultado sobre si se ponía plazos al frente del equipo Llop señaló que "no, no analicé eso. No lo hago nunca, por naturaleza soy optimista. Me ha tocado revertir situaciones complejas y me ha tocado en muchos equipos. Lo analizo desde el punto de vista de no claudicar y de mostrar síntomas de rebeldía, que es lo que trato de inculcarles a los jugadores".