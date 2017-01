"Llevo dos meses sin sexo", confesó Mónica Farro que se animó a un caliente ping-pong

Mónica Farro habló una vez más sobre las dificultades "sexuales" de estar en pareja con Juan Suris, preso desde hace varios años. Ademas, la vedette uruguaya se sometió al divertido picante ping-pong de famosos.

La vedette estuvo en "El Show del Espectáculo", ciclo que conduce Ulises Jaitt por Radio Pinamar FM 100.7 y habló sobre la salud de su hermano mayor, que sufrió un aneurisma cerebral hace unos días: "Está estable y lo operan el lunes".

Farro también confirmó que continúa de novia. "La relación con (Juan) Suris sigue perfecta, seguimos en pareja, y lo sigo esperando. Me cuesta la parte sexual. Hace dos meses que no voy y no tengo relaciones y hasta marzo no voy a poder ir. Juan quiso tener un hijo mil veces pero yo dije que no voy a estar sola con un hijo", afirmó.

Mientras muchos famosos buscan un lugar en "Bailando 2017", Mónica aseguró que le da igual estar o no. "Ya estuve cuatro años. Lo que pasa es que cuando uno denuncia a un golpeador ahí adentro, son tan machistas que nunca más me llamaron. El Negrito Luengo (exnovio) deberían haberlo echado y sigue trabajando ahí, su padre es un muy mafioso".

Además, la vedette se sometió al divertido ping-pong:

- "Entre Fede Bal y Barbie Vélez me quedo con Barbie.Igual tienen que ir al psicólogo los dos".

- "Entre Andrea Ghidone y Rocío Marengo no me quedo con ninguna, Marengo es una persona detestable".

- "Entre Vicky Xipolitakis y Silvina Luna no me quedo con ninguna, son dos boludas".

- "Entre el Rifle Varela y Carlos Nair me quedo con Carlos porque el Rifle es un estúpido, se cree lindo, que se vaya a mirar un espejo".

- "Entre Fernanda Iglesias y Laura Miller no me quedo con ninguna de las dos, Fernanda es una tonta".

- "Entre Stefy Xipolitakis y Flopy Tesouro me quedo con Flopy, Stefy es igual que la hermana, dos boludas".