Litoral y un año de realidades distintas

El fin de año y el tiempo de balances obligan al hockey rosarino a dividir el análisis sobre el desempeño de sus seleccionados en dos. La segunda parte del año hockístico tiene al Campeonato Argentino que organiza la Confederación Argentina (CAH) en sus diversas categorías y en ellos intervinieron los equipos del Litoral, aunque con suerte dispar. Por el lado de las damas, los resultaron no fueron buenos en líneas generales, mientras que los varones estuvieron mucho mejor. Entre ellas se destacó el 4º puesto que obtuvo el Sub 18. Entre ellos, el subcampeonato del Sub 14 fue lo más resonante. Aunque los bronces del Sub 18 y del mayor podrían estar a la misma altura. Muy valiosos todos.

Hace rato largo que Litoral dejó de tener en estos torneos la presencia que tuvo en otros momentos, cuando estaba claramente entre los mejores tres o cuatro equipos del país. Sin embargo, la realidad marca que las cosas cambiaron y que, como reconocen desde el mismo seno de la Asociación del Litoral, hoy se está tranquilamente en un tercer pelotón de seleccionados, con Buenos Aires varios escalones por encima de todos; con Córdoba y Mendoza en un segundo lugar y con el Litoral un poco más abajo, con Tucumán, Mar Del Plata, Bahía Blanca y Salta, entre otros. A pesar de ello algunos seleccionados lograron buenos puestos en distintas categorías, mientras que en otras deberá reponerse.

En damas, casi todo fue desilusión: tres descensos en una misma termporada suena a mucho: le sucedió en Sub 16, Sub 21 y en el mayor, aunque con el primero tuvo algo de fortuna. Al tiempo que se juegan los argentinos se juegan los regionales, que son la categoría anterior al Argentino. Y si bien Litoral A descendió en Sub 16, como Litoral B ganó su Regional habrá presencia rosarina en el Argentino 2017. El Sub 14, en tanto, jugó este año por el ascenso y lo ganó, de manera que el año que viene tendrá también su lugar en el Argentino.

Con la edición del diario del lunes consumada, todo parece más claro: desde la asociación dicen ya tener un diagnóstico sobre el estado de situación de los seleccionados y trabajar a partir de él. La primera decisión es que los clubes reciban con buenos ojos la propuesta que ya se les bajó sobre el entrenamiento físico de los jugadores. Atendiendo a esta cuestión que cada vez suena más fuerte en el hockey, la de que se ha convertido en un deporte semiprofesional (no por lo económico, claramente, sino por las formas de trabajo), es que los coordinadores de esta área, Juan Mesón y Ariel Marinelli, diseñaron un plan para que cuando los jugadores lleguen a la selección no se vean sobrepasados de nuevos estímulos, extras a los que ya hacen en sus clubes. Que comiencen "temprano" y en sus clubes cambiaría la situación. Uno de los problemas de este año fue el planteo de algunos jugadores sobre el aumento de estímulos, especialmente en el seleccionado mayor.

A excepción de los equipos mayores de Litoral, el resto siguió trabajando una vez terminadas sus participaciones en los respectivos Argentino y se estima que en marzo ya estén nuevamente en marcha los movimientos de los seleccionados. Rosario sabe que hoy no tiene tantos jugadores de jerarquía como sí los tuvo en otro momento y que para ello debe fortalecer las bases. Pero hacerlo debidamente, no sólo desde los números o la cantidad de jugadores. La idea es fortalecerlas desde las formas de entrenamiento, que sea cada vez más "profesional", con conocimiento de causa. Dejar de lado la simpleza para que el jugador aprenda eso que necesita para que lo aplique en la circunstancia que lo requiera.

Por último, hay un aspecto que no se debe descuidar de los seleccionados del Litoral: la identidad y el orgullo por vestir los colores de la asociación. Reforzar ambos valores puede ser el gran reto de 2017. El sentido de pertenencia es necesario también en esa búsqueda integral.

El 2016 mezcló los sabores de los equipos del Litoral. Los puso allá arriba, los arrastró por el suelo. Seguir, superarse y levantarse ya están en la consideración. Pero el camino es largo. Muy largo hasta volver a instalarse en ese lugar de privilegio que le supo pertenecer.

Sin Morlan

Hace algunos días el coordinador de los seleccionados de Litoral, el head coach Ernesto Lucero, y el consejo directivo de la Asociación del Litoral decidieron que Ernesto Morlan no continúe el año que viene como DT del seleccionado mayor de damas. Por el momento no se conocen más detalles. Ni quién asumirá ni cuándo. Morlan, ex entrenador de seleccionados argentinos y de larga trayectoria en este deporte, fue separado de ese lugar.