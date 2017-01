Lifschitz dijo que el traslado de feriados "es una falta de respeto hacia millones de argentinos"

"Estoy sorprendido y muy contrariado por la decisión que ha tomado el gobierno nacional. Me parece que es una falta de consideración y respeto hacia millones de argentinos que valoran esas fechas como fundamentales y muy importantes. Como el 24 de Marzo, el día que recordamos a las víctimas del terrorismo de Estado, el día de la memoria, la verdad y la justicia. El 2 de abril que recordamos a los veteranos y caídos de Malvinas, y el reclamo histórico de la Argentina sobre la soberanía en las islas del sur", advirtió Lifschitz.





Respecto del Día de la Bandera, dijo que es "una fecha cara para los rosarinos y santafesinos" que "costó que fuera un feriado ubicado en la fecha que corresponde".





"Me parece un gran error del gobierno en esto y además utilizando un mecanismo que no debiera aplicarse para estas situaciones. Cambiar un feriado no pareciera tener una gran urgencia como para utilizar un DNU. Tranquilamente podrían haberse esperado las sesiones del período de sesiones ordinarias de la legislatura para que estos temas se discutan allí. Lamento esta decisión y espero que haya un reclamo de distintos sectores de la sociedad y de la política para que se restablezcan estas fechas tan caras para los argentinos", completó Lifschitz en diálogo con LT3.





Paritarias. Consultado por el pedido de los gremios docentes de abrir la paritaria la semana próxima y con un piso salarial del 30 por ciento, el gobernador contestó que "en las próximas semanas empezaremos con los diálogos con los gremios, hasta que tengamos acordados criterios generales que no solo tienen que ver cono los docentes sino también con el resto de los trabajadores públicos del Estado". . Consultado por el pedido de los gremios docentes dey con un piso salarial del 30 por ciento, el gobernador contestó que "en las próximas semanas empezaremos con los diálogos con los gremios, hasta que tengamos acordados criterios generales que no solo tienen que ver cono los docentes sino también con el resto de los trabajadores públicos del Estado".





"No hay ninguna cifra que nosotros hayamos definido, vamos a empezar a estudiar y analizar la situación ahora en el mes de febrero. Y a partir de allí empezaremos diálogos informales con distintas organizaciones gremiales", señaló. Respecto de porcentajes —trascendió que el gobierno nacional pidió a las provincias aumentos de entre el 17 y el 20 por ciento— dijo que la provincia no ha establecido ningún criterio y que están "totalmente abiertos para conversar y analizar distintas alternativas". "Por otro lado, cada provincia tendrá su criterio, porque el gobierno nacional anunció que en esta oportunidad no va a convocar a la paritaria nacional como ocurría todos los años, y que servía como referencia para las provincias", agregó el titular de la Casa Gris.

