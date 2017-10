Lifschitz dijo que el clientelismo "es faltarle el respeto a la gente y le hace daño a la política"

El gobernador Miguel Lifschitz ratificó esta noche una vez más que no será candidato a intendente de Rosario en 2019 y volvió cuestionar el accionar del PRO en algunos barrios de Rosario al entregar chapas y colchones destacando que el clientelismo político "es faltarle el respeto a la gente y le hace mucho mal a la política".

En diálogo con periodistas esta noche, Lifschitz fue consultado sobre el accionar del PRO en algunos barrios de la zona sur de Rosario entregando chapas y colchones y al respecto indicó que Clientelismo en Rosario, qué opinó que "me da mucha pena porque no estamos habituados a esas cosas ni en Rosario ni en Santa Fe. No las hacemos nosotros, no las hemos antes, no las hacia el peronismo tampoco aquí en Santa Fe, eso hay que reconocerlo. No era habitual que en un proceso electoral se la convocara con plata en efectivo, o con un bolsón de comida, o con una heladera para votar por uno u otro candidato".

"Que haya candidatos repartiendo recursos públicos, bienes o elementos que, si hay una política nacional, deberían repartirse institucionalmente, a través de la provincia, con trabajadores sociales", prosiguió el titular de la Casa Gris.

En declaraciones en Canal 5, LIfschitz planteó que su gobierno tiene "mecanismos de asistencia alimentaria, pero se hacen a través de las comunas y municipios, escuelas, con controles, pero no de manera personal, manejadas por quienes no pertenecen al esquema institucional. La verdad es que es faltarle el respeto a la gente y no sé si sirve para ganar algún voto, pero le hace mucho mal a la política".

Al ser preguntado sobre el accionar del gobierno en el caso Santiago Maldonado, el gobernador lamentó que "en democracia haya desaparecidos. No es el primer caso, algunos se esclarecieron y otros quedaron en un manto de tiniebla. En este caso es preocupante que en dos meses no haya el más mínimo indicio para saber qué pasó con este joven militante. La actitud del gobierno debe ser ponerse del lado de las víctimas y de la Justicia, no abstraerse de su responsabilidad".