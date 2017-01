Ley de ART: impugnarán decreto que prepara Macri

La CGT adelantó ayer que el decreto que el gobierno planea emitir hoy para modificar la ley de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) va a ser considerado "inconstitucional" al entender que "no están las condiciones ni de necesidad ni de urgencia".

Así lo sostuvo el secretario de Prensa y Comunicación de la CGT, Jorge Sola, luego de que trascendiera que la administración de Mauricio Macri emitirá en las próximas horas el decreto, que ya fue firmado por el presidente.

El 21 de diciembre último el Senado aprobó y giró a Diputados el proyecto de ley complementaria de la norma que rige a las Aseguradoras de ART con el que el gobierno busca reducir los litigios laborales.

La iniciativa enviada por el Ejecutivo y modificada por el Senado resultó aprobada luego de que la CGT y el gobierno alcanzaran un acuerdo respecto de los reclamos del sindicalismo.

Si bien se había llegado a un entendimiento, el gremialismo adelantó que realizaría nuevos pedidos de modificación, hecho que impulsó a Macri a emitir el primer DNU del año.

Así, con el argumento de que mejorará la atención a los trabajadores accidentados, el gobierno intentará poner un freno a los litigios desde comienzos de febrero.

Sola sostuvo: "Tienen una idea de sacarlo por DNU o sacarlo por ley, nos da la sensación de que quieren hacerlo sí o sí con nuestro consenso o por decreto".

"Han dejado esa inquietud y la vamos a ver con el consejo directivo", indicó.

En tanto, enfatizó: "Se necesita que haya empleo, estamos en pleno proceso de retroceso del empleo y de las fuentes de trabajo".

"Para que los trabajadores pasen a estar registrados tiene que haber un fuerte acomodamiento de la situación económica que no está pasando", evaluó.

"Se necesitan empresarios comprometidos con la suerte del país, y no vemos que eso suceda", fustigó.

Además, sostuvo que el gremio no tiene "una decisión de apoyar la reforma laboral del gobierno" y puntualizó: "Nunca le expresamos que esto sería viable". "Hicimos lo posible para acompañar a un gobierno que recién arranca, pero no han acertado en las políticas y la economía no arranca", analizó.