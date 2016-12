Le dan 10 años de cárcel por matar a la mujer que le alquilaba una pieza

Claudia Reynoso, la madre del asesinado Maximiliano "Quemadito" Rodríguez, fue condenada a 10 años de prisión por matar con más de una decena de puñaladas a Angela Ruiz, una amiga de 57 años a quien le alquilaba una habitación en su casa de barrio Alvear. "Nunca quise hacerle daño, sólo quería asustarla para que no me pegara más", declaró la mujer en el juicio, donde su defensa planteó que las heridas no causaron la muerte sino las enfermedades que la víctima padecía por su alcoholismo. El debate terminó ayer con el fallo unánime de tres jueces por el delito de homicidio simple y con una pena un poco más baja que los 16 años y medio solicitados por la Fiscalía.

Los jueces Raquel Cosgaya, Alejandro Negroni y Delia Paleari dictaron sentencia al término de un juicio oral y ayer dieron a conocer sólo la parte resolutiva: los últimos puntos del fallo donde consta la pena. En una sala casi sin público, tras saludar a las partes, el juez Negroni leyó la decisión unánime de condenar a Claudia Elisa Reynoso como "autora material de homicidio simple". Como "consecuencia jurídica" de ese encuadre le impusieron una condena a 10 años de prisión, accesorias legales y costas. Los fundamentos se darán a conocer el 6 de febrero.

Asimismo, el tribunal ordenó mantener secuestrada el arma blanca usada en el crimen, una navaja de 12 centímetros de hoja, dado que no se pidió su decomiso. Y dispuso remitir la causa a un juzgado de Ejecución Penal una vez que el fallo quede firme. La imputada fue representada por la defensora pública Maricel Palais, que puede apelar la decisión, mientras que el fiscal Rafael Coria se manifestó satisfecho.

17 puñaladas

Reynoso, de 47 años y quien se presentó como locutora y periodista, se limitó a escuchar en silencio la condena aplicada. Tras la impresión del acta de rutina fue retirada esposada de la sala.

El crimen ocurrió el 15 de agosto de 2015 alrededor de las 19.30. Reynoso vivía en una habitación trasera de la casa de una tía de la víctima, en la calle Hutchinson 3745 de barrio Alvear. Esa tarde discutieron y en medio de la pelea Reynoso sacó un cuchillo con el cual le provocó 17 puñaladas. Ruiz fue asistida en el lugar por personal del Sies y luego trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez donde falleció a las 22. A Reynoso, conocida como "Gringa", la apresaron esa misma noche en la la pieza que alquilaba. Aún tenía en su poder la navaja manchada de sangre.

"Vengo pasando muchas cosas desde el fallecimiento de mi hijo, nunca quise hacerle daño, solo quería asustarla para que no me pegara más", declaró Reynoso en el juicio oral que arrancó el 15 de diciembre. El fiscal pidió en su alegato que fuera a condenada a 20 años de prisión por el delito de homicidio simple, aunque en sus alegatos de clausura rebajó esa pretensión a 16 años y medio teniendo en cuenta el entorno familiar de la acusada, cuestiones socioculturales y de salud. La pena mínima para ese delito es de 8 años. Para la defensa, que pidió la absolución, todo fue el infeliz desenlace de la historia de dos mujeres marcada por las pérdidas de sus hijos y la adicción a drogas y el alcohol.

Desahuciada

Reynoso contó que tras el crimen de su hijo en febrero de 2013 se tuvo que ir de su casa y con el tiempo empezó a tomar drogas y a andar en la calle. Entonces se cruzó con Angela: "Yo estaba sufriendo en la calle por todo lo que me pasó y me encontré con Angela, de caravana, y me dijo que tenía una piecita. Yo le pagaba 500 pesos por semana a su tía, que vivía con ella".

Las dos habían sufrido la muerte de un hijo. Ariel Roberto Sosa, de 32 años y conocido como "Delfín" —uno de los tres hijos de Ruiz— fue asesinado la noche del 5 de marzo de 2011 en un aguantadero de Crespo al 3700 donde compartía unos tragos con amigos. Tres días después lo hallaron en ese lugar tapado con maderas, papeles y viejas frazadas.

"Esa tarde empezó a agredirme porque ella tuvo un desliz con mi marido hace mucho tiempo, pero nunca le quise hacer daño —recordó Reynoso sobre la tarde del crimen—. Yo necesito una resolución para mi vida. Angela fue una hermana para mí. No tuve la intención. Nos pedimos perdón por pelearnos y se la llevó la ambulancia. Yo me enteré que había fallecido en la audiencia imputativa".

Para el fiscal, lo que ocurrió en medio de ese entredicho fue que Reynoso le arrojó una botella a Angela, ésta intentó frenar la agresión y retrocedió a la calle, donde la acusada sacó una navaja con la cual la apuñaló varias veces pese a que la nieta de la víctima intentó detenerla. Las lesiones fueron en las axilas, el tórax y la espalda afectándole los pulmones y el hígado.

Reynoso fue esposa de Sergio "Quemado" Rodríguez, el ex barrabrava de Newell's condenado a 32 años de prisión por el triple crimen de Villa Moreno, donde el 1º de enero de 2012 fueron asesinados a tiros y por error los militantes del Frente Darío Santillán Jeremías Trasante, Claudio Suárez y Adrián Rodríguez. El hijo de ambos, Maximiliano "Quemadito" Rodríguez, tenía 26 años cuando el 5 de febrero de 2013 caminaba junto a su novia por Pellegrini y Corrientes y un sicario le disparó un balazo en la nuca. Un crimen por el que en octubre fueron condenadas cuatro personas, mientras que el entonces jefe de la barra brava leprosa, Diego "Panadero" Ochoa, está procesado como instigador.

el lugar. Pasaje Hutchinson al 3700, en el barrio Alvear. Allí ocurrió el homicidio que ahora fue juzgado.