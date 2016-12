Laurita Fernández se defendió de las críticas y de su desempeño en el Bailando

Laurita se refirió a las críticas recibidas por la supuesta infidelidad en la que habría incurrido durante su relación con el productor Federico Hoppe : "Las mujeres que me atacaron son sus amigas o gente cercana a él; no puedo hacer nada, pero está todo a la vista".

"Tiene que ver con muchos amiguismos y con gente cercana a mi ex. Tiene que ver con que salí con alguien del medio, que es una gran persona pero que también tiene poder, y entonces es obvio que va a haber mucha gente que va a salir a su favor; porque lo quieren, por obsecuencia o por la razón que sea".

"No salieron todas mis amigas a defenderme en televisión porque yo no tengo empleados que me salgan a defender", manifestó, pero luego aclaró que "él siempre se comportó de la mejor manera y fue recontra profesional; nunca se mezcló lo laboral con lo personal".

Así dejó en claro su posición y abrió un abanico de incertidumbre de cual sería su futuro en el canal 13.

