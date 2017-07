Laspina: "Los fondos de coparticipación tienen que ir a las obras que necesita Santa Fe"

Leer más: Lifschitz presentó una propuesta para cobrar la deuda de la Nación por coparticipación





En ese marco, aseguró que está "a favor" de que se alcance un esquema de repago de los 21.500 millones de pesos por la deuda por coparticipación, pero pidió que esos recursos "vayan para las obras que necesitan los santafesinos".



"Con la reforma tributaria del 2012 que hizo el gobierno de (Antonio) Bonfatti, que fue un verdadero impuestazo, no se vieron las obras: la provincia se sigue inundando, las rutas están muy deterioradas y los hospitales no se terminaron. Lo que nosotros exigimos al gobierno provincial es que estos recursos de Nación se vuelquen en obras", recalcó Laspina.



Agregó: que "a partir de la llegada del presidente Mauricio Macri, a Santa Fe no sólo se le está devolviendo esa detracción que se le hacía antes de la coparticipación" sino que además "se le está financiando el déficit de la caja jubilatoria que durante más de ocho años tampoco se le estaba transfiriendo a la provincia".



"Queremos que la ciudadanía le exija al gobierno provincial que haga las obras y también que baje los impuestos, porque la provincia no bajó los impuestos a los Ingresos Brutos para las cuotas hipotecarias, que podían abaratarle a los santafesinos más de 15% de la cuota de su crédito hipotecario. Nosotros como representantes de la provincia vamos a exigirle eso al gobierno provincial", finalizó.

El diputado nacional del PRO Luciano Laspina destacó hoy que el gobierno nacional "duplicó" los recursos que envía a Santa Fe y subrayó que Nación, a partir del fallo de la Corte Suprema, ya transfirió 12.500 millones de pesos de la deuda que mantiene con la provincia por la coparticipación federal."Los vecinos tienen que saber que la provincia está recibiendo muchos recursos de la Nación: se duplicaron los fondos desde 2015. Nación ahora paga parte del déficit de la caja jubilatoria y le dio el aval para tomar créditos externos por 500 millones de dólares. El Gobierno nacional está haciendo un esfuerzo enorme para ayudar a la provincia", señaló Laspina.