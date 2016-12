Las primeras fotos de Amalia Granata y Leo Squarzon con su hijo Roque

Roque pesó 3,200 kilogramos y midió 45 centímetros. Roque, el segundo hijo de Amalia Granata y primer fruto de su relación con El pasado 4 de diciembre, nació Roque, el segundo hijo de Amalia Granata y primer fruto de su relación con Leo Squarzon. Si bien, el bebé tenía fecha para el 3 de enero se adelantó tres semanas.

"Después del año difícil que pasamos, el bebé se la re bancó, no puedo creer que haya salido con tanta paz", aseguró Squarzon a la revista Pronto y Granata remarcó: "Cuando pasó lo que pasó me metí en mi mundo, me enfrasqué y me conecté con la panza".