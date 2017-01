Las parejas de actores que se odiaron durante todo el rodaje de la película

No siempre la química que muestran los actores en la pantalla grande se sostiene cuando se apagan las cámaras. Allí aparecen los roces, egos y hasta odios.

uno.com.ar, donde revela algunas de esas duplas que literalmente no se soportaban durante la filmación. Así lo reveló un relevamiento publicado por el sitio, donde revela algunas de esas duplas que literalmente no se soportaban durante la filmación.





1. Bill Murray y Lucy Lu

Los Ángeles de Charlie revivió la historia de tres chicas explosivas, sensuales e inteligentes que unen fuerzas para combatir el crimen. Sin embargo, lo que parecía un éxito y gran química entre los personajes, realmente escondía diferencias entre Bill Murray y Lucy Liu. Se rumorea que Murray, en el set y antes de las grabaciones, provocaba a Liu diciéndole que era incapaz de actuar (él aclaró que todo fue a modo de chiste y lo hacía con todas, pero ella se lo tomó personal) ¿Conclusión? Murray no quiso aparecer en la segunda entrega y fue reemplazado por Bernie Mac para la segunda entrega de la película.

murray.jpg





2. Patrick Swayze y Jennifer Grey

La pareja explosiva y sensual de Dirty Dancing también presentó una serie de problemas durante la filmación de la película. Swayze confesaría en sus memorias en el 2009, que haber trabajado con Grey fue algo complicado. La actriz, al parecer, no se tomaba bien las críticas y hacía que la pareja repitiera escenas sin parar.

murray1.jpg



3. Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall

Todos escuchamos alguna vez aunque sea nombrar la serie Sex & The City, la sitcom fue tan famosa, que se llevó a las salas de cine dos films que daban continuidad a las solteras más famosas de New York. Lo que frente a las cámaras prometía una amistad más que consolidada, resultó ser lo contrario especialmente cuando Kim Cattrall supo que Parker recibía más ingresos por episodio en comparación con el resto de las protagonistas.

murray3.jpg



4. Harrison Ford y Josh Hartnett

Durante el rodaje de 'Hollywood: Departamento de homicidios', los actores no se dirigieron la palabra y según cuentan siquiera se miraban, sólo hablaban cuando era momento de actuar. El enfrentamiento continuó después de terminar la película. Hartnett describió a Ford como "un pedo de viejo" y Ford a Harnett como un "maleducado".

murray4.jpg



5. Wesley Snipe y Patton Oswalt

Patton Oswalt dijo esto sobre el actor de Blade: "Wesley estaba simplemente loco, pero era divertido. No salía de su tráiler, donde se pasaba todo el día fumando marihuana. Además, se negó a hablar con el director. Únicamente se comunicaba con él mediante notas en post-it, a las que además no firmaba como Wesley Snipes, sino como Blade".

murray5.jpg



6. Kenny Baker y Antony Daniels

Los actores que dieron vida a R2D2 y C3PO en Star Wars no tienen la mejor relación. Baker (R2D2) dijo sobre Daniels: "Ha sido una persona muy complicada en todos estos años. Si tan solo se calmara y socializara con todos podríamos hacer una fortuna haciendo giras y apariciones en todos lados. Se lo pedí 4 veces ya, pero la última vez me miró como si yo fuera un pedazo de excremento. La última vez que lo vi le pregunté cómo había estado su fin de semana, me dijo 'estoy teniendo una conversación aquí' y se fue. No estaba hablando con nadie. Podría haberlo golpeado". Daniels (C3PO) no fue demasiado elogioso para con Baker, tampoco. Según Daniels: "Nunca lo vi. Es decir, R2D2 ni siquiera habla. Bien podría haber sido un balde".

murray6.jpg



7. Sharon Stone y William Baldwin

En Silver, por ejemplo, a la actriz no le caía bien su compañero, William Baldwin, así que en una oportunidad le mordió la lengua mientras filmaban un beso. Además, después de besarlo, utilizaba enjuague bucal. Otra anécdota, narrada por el guionista de Basic Instinct, Joe Eszterhas, dice que la actriz generaba tan poca simpatía en el rodaje de una película que un miembro del equipo de filmación una vez orinó en una bañera en la que la actriz iba a filmar una escena.