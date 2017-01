El secretario de Gobierno de la Municipalidad, Gustavo Leone, descartó de plano que se esté evaluando la posibilidad de reconsiderar el incremento del valor de las multas de tránsito luego de una nueva suba de los combustibles y destacó que "las multas no son con fines recaudatorios, son para evitar que la gente cometa infracciones".

En declaraciones al programa "Trascendental", que se emite por La Ocho, Leone fue consultado sobre la posibilidad de que se estudiara reducir los valores de las multas ante un nuevo aumento del precio de los combustibles -las sanciones por infracciones de tránsito se abonan de acuerdo al valor de la nafta súper- y al respecto consideró que "son multas que en general están asociadas a faltas graves que penalizan conductas inadecuadas, como exceso de velocidad o el cruce de semáforos en rojo".

"Que la multa asocie un valor mayor producto de la suba del combustible tiene que ver con un mecanismo de fijación que autorizó en su momento el Concejo y tiene que ver con una penalidad por incumplir una norma".

Al recordársele que algunas infracciones podrían alcanzar los 10 mil pesos y si eso no motivaría una revisión de parte del municipio, el funcionario lo descartó de plano: "No, y no es que no nos interese. La sanción a una conducta inadecuada en relación al cumplimiento de normas nos parece algo importante que no tiene que ver con un fin recaudatorio de parte del municipio, sino con un fin extrafiscal que tiene que ver con evitar que la gente cometa infracciones".

Consultado sobre la posibilidad de que con esta situación aumente el parque de vehículos que no puedan ser retirados del corralón municipal destacó que "hoy ocurre eso, sobre todos con el tema de las motos, que muchas de ellas acumulan infracciones y es más conveniente dejarlas ahí y no pagar las multas. Incluso hay quienes eligen comprar una moto nueva".