"Las mujeres de mi edad tienen una vida sexual"

"Aquarius" evidencia cuán cómoda se siente Sonia Braga en su propia piel, independientemente del paso de los años. "Hice cosas en la película que usualmente no hago y que me dieron algo de ansiedad", confesó la actriz. "Tenía que cantar y yo no canto. No sé tocar el piano y tampoco sé nadar", agregó. Sin embargo, las escenas íntimas le resultaron sencillas. "¿Sexo? Creo que ya he pasado por eso", dijo entre risas.