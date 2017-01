Las fotos de Estefanía Bernal, la modelo argentina que llegó a la final de Miss Universo

El próximo domingo 29 de enero se llevará a cabo la final de Miss Universo en Filipinas. Candidatas de distintos países, incluida una representante de Argentina, se disputarán por quedarse con la corona y así convertirse en la ganadora del popular certamen de belleza.

Embed Noche de cocktail by @natali_marquez un fuego! #missuniverse #missuniversoargentina Una foto publicada por Estefanía Bernal (@estefaniaabernal) el 22 de Ene de 2017 a la(s) 7:09 PST



En esta instancia, el jurado seleccionó un total de doce semifinalistas, entre las que se encuentra Estefanía Bernal, quien representará al país en la competencia internacional. Ella fue elegida como Miss Universo Argentina en noviembre de 2016.

Embed Desde Filipinas poniéndole todas mis fuerzas y mucho amor a todo! Gracias por sus mensajes y la buena onda son hermosos Buenas noches!! #missuniverse #confidentlybeautiful #blessed Una foto publicada por Estefanía Bernal (@estefaniaabernal) el 20 de Ene de 2017 a la(s) 7:43 PST



La bella modelo tiene 21 años y es de Buenos Aires. Actualmente cursa el la carrera de locución en el ISEC. Trabaja como modelo y el año pasado perteneció al staff de bailarinas de ShowMatch . Tras ganar la corona, el conductor Marcelo Tinelli la felicitó por haber sido elegida como la más linda de la Argentina.

Embed Look of the Press conference ✨✨ #missuniverse #confidentlybeautiful Una foto publicada por Estefanía Bernal (@estefaniaabernal) el 20 de Ene de 2017 a la(s) 4:58 PST



"Quería ganar, representar a las mujeres del mundo, usar mi voz para luchar por nuestros derechos. Más con la situación que está pasando nuestro país con el tema de la mujer. También hacer proyectos mediante campañas o fundaciones para concientizar a las personas y ayudar a los que menos tienen", declaró Bernal en una entrevista tras coronarse como Miss Universo Argentina.

Embed Rumbo a Davao! Seguimos disfrutando de las islas en Filipinas #missuniverse #missuniversoargentina #blessed Una foto publicada por Estefanía Bernal (@estefaniaabernal) el 18 de Ene de 2017 a la(s) 6:56 PST



En medio de una polémica por este tipo de competencias, ella aseguró que los concursos de belleza no cosifican a la mujer: "No es así, la mujer es capaz de hacer todo lo que se proponga si así lo desea. También está tomado como que la mujer sirve solo para ama de casa y nada más. Creo que no, la mujer es capaz de hacer todo y me parece bien que se hagan estos concursos para estimular a la mujer para que crea en sí misma".