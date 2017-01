Las cinco definiciones más destacadas de Kempes sobre Messi, Bielsa, Bauza y la selección

Punzante y al frente como en su etapa de jugador, Mario Alberto Kempes prendió el ventilador y habló de todo. De Messi, del Patón Bauza en la selección, y de Mauro Icardi. También se animó a referirse a la actualidad de la AFA y sentenció: "El fútbol argentino hoy está para desaparecer".

En una entrevista con el diario La Nación, el exdelantero canalla y campeón del Mundial 78 hizo un repaso por los temas más polémicos de la actualidad futbolística. A continuación, las cinco definiciones más destacadas de la entrevista con el Matador, quien actualmente se desempeña como comentarista de ESPN.





1.- La selección.

"Hay que seguir confiando, pero está en una situación complicada. Todos van a salir a matarla porque están encontrando espacios donde antes no había, y eso es lo preocupante. Antes, quizá no hacía goles pero empataba; ahora, no hace goles y además pierde, le hacen goles fácilmente, los errores son muchos. Es una muy buena selección, pero varios jugadores están pasando por un momento bajo. Es lo que hay, si el técnico no decide cambiar de caras. En el 78 salimos campeones, en el 82 quedamos pocos y en el 86 no quedó ni uno. O Passarella creo. Y estos chicos, que se criaron desde potrillos en los juveniles, no han tenido la suerte de ganar algo grande. Todavía tienen por delante Rusia.





2.- Martino y el estilo Bauza.

"Tampoco teníamos claro qué queríamos hacer con Martino. En las eliminatorias tenés que jugar para ganar. Después, ya de cara a un Mundial es diferente, tenés un poquito más de tiempo, podés armar el equipo. Pero en estas eliminatorias, que tenés que jugar dos partidos en cinco días y hacer miles de kilómetros: "Che, ganemos como ganemos, no importa que sea en el minutos 95 y de penal. ¡Qué importa!".





tresrosa.jpg Marcelo Bielsa, Gerardo Martino y Edgardo Bauza, los DT rosarinos.

3.- Bielsa "No lo conozco. No lo he visto trabajar, sólo los partidos de sus equipos. Es un entrenador que en Francia estuvo bastante bien y en Bilbao también. Aunque dejó a los muchachos desgastadísimos. Hay entrenadores que son para selección y otros para equipos, y al parecer la forma de trabajar de él es mucho más conveniente para una selección. Creo que Llorente recién ahora se está recuperando desde que se fue el Loco Bielsa del Bilbao. Pero no vamos a discutir que es un gran entrenador.





4.- Messi y la mesa de los grandes junto a Maradona, Pelé, Cruyff y Di Stéfano.

"¡Messi ya está! No le hace falta un Mundial. Cruyff y Di Stéfano que no ganaron ningún Mundial. No tenés que ganar un Mundial para estar en esa mesa. La gente dice: "Teniendo al mejor jugador del mundo ¿cómo lo van a insultar, a menospreciar? ¡Ustedes están locos!" Y tienen razón". Fuera de Messi, hace un par de meses estaban peleando el Kun y el Pipita por el lugar del mejor jugador argentino, pero ahora Dybala les está sacando una cabeza a todos. Es nuestra próxima joya. ¡Y es cordobés y de Instituto! Hoy por hoy a Leo nadie le hace sombra, pero hay que pensar en mañana. Y uno de los más brillantes que tenemos es Dybala, al que habrá que saber rodearlo de otros buenos y sacrificados jugadores.





Tres fenómenos: Di Stéfano, Messi y Maradona, juntos en 2009. Tres fenómenos: Di Stéfano, Messi y Maradona, juntos en 2009.

5.- Icardi

"Le daría oportunidades a Icardi en la selección. A mí no me importa lo que haga afuera de la cancha. Que no me haga quilombos en los vestuarios, en la cancha y en la concentración. Después, fuera de ahí, que haga lo que quiera, ¡a mi qué me importa! Lo único que falta es que me vaya a meter en la vida privada de él. Mientras una manzana no me joda todo el cajón. Si vos no llamás a aquellos jugadores que están pasando por un buen momento, es más complicado entonces.

Icardi.jpg El rosarino Mauro Icardi, pedido para la selección.



Bonus track: La AFA

"Cuando estaba Grondona, Don Julio mandaba, ordenaba, era el capo de capos. Nadie se podía meter ahí, pero de alguna manera el fútbol iba. Pasa en todas las grandes corporaciones, donde los que están arriba tapan todo lo sucio que puede haber. Pero cuando éstos faltan vos levantás las alfombritas y te encontrás con todo lo que ha pasado durante esos años y después es muy difícil salir de ahí. Y te encontrás con grandes sorpresas como sucede hoy en la AFA, que no tiene ni dinero y no se sabe si va a empezar el torneo. Es problemático. Si a los jugadores no les pagás, tienen que comer, tienen una familia. Si a los clubes no les entra un poco de dinero. Por eso el fútbol argentino hoy está para desaparecer".