Las chicas, los chicos y las pantallas

Hace tres diciembres me llegaba un mensaje que decía: "Te paso el link de Latinlab, que es un espacio en el cual estoy participando y tiene que ver con el mundo de la infancia y los medios". El mail era de Valeria, comunicadora social y encargada, por entonces, de los contenidos de Pakapaka, con quien me había contactado hacía un tiempo para entrevistarla para mi trabajo de tesis.

Enorme fue la satisfacción que me produjo hallar un sitio web que se dedicara con exclusividad a los temas que me interesan y que no venía, hasta el momento, resultando tarea tan sencilla encontrar en la Argentina y la región. Latinlab es un laboratorio de investigación, creación y reflexión en torno a la televisión infantil y las multiplataformas en América latina; actualmente dirigido por la Cielo Salviolo, ex directora de Pakapaka.

Lo interesante de la propuesta radica en el equilibrio entre la investigación y la producción, dos caminos que se trazan en paralelo la mayoría de las veces, pero que en este caso se cruzan, se complementan, se potencian bajo la idea de que para la creación de una televisión infantil de calidad es vital esa convivencia. El equipo de Latinlab está compuesto por profesionales dedicados a la docencia e investigación dentro del campo de la comunicación y la educación, también de guionistas, productores de televisión y realizadores.

La plataforma ofrece notas de reflexión sobre la temática infancia y medios de comunicación, recomendaciones de producciones audiovisuales. También una vinculación con Comkids, un sitio de similares características de Brasil con quienes comparten distintas actividades.

Este año además tuve la posibilidad de hacer uno de los cursos virtuales que ofrecen anualmente. "De la inspiración a la realización", una formación coordinada por docentes argentinos y brasileros, especialistas en tópicos diversos como legislación en televisión infantil, derechos de las audiencias, inspiración para la creación de contenidos para niñas y niños, la calidad en la producción y las técnicas cualitativas de investigación con audiencias infantiles, entre otros.

Latinlab, un espacio web para explorar y disfrutar (latinlab.org).