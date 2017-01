Lali Espósito derrochó humor para imitar a Tini, la China Suárez y a su propio novio

En el juego de las caretas, Lali imitó a Tini Stoessel y cantó Libre soy: "Un beso a Tini, divina Tini. Ahora hablando en serio, en el caso con Tini hay una cuestión de fans que ya nos exceden a nosotras. Pero, de verdad, siempre marqué el hecho de que somos muy distintas como para generar esa comparación. Pero lo entiendo, que se yo", remarcó sobre la supuesta rivalidad entre ellas.

Luego se puso en la piel de Ricky Martin : "¡Ay, mi amor! No me sale al puertorriqueño", remarcó. Y agregó: "Que chica más esbelta, es esbelta realmente. La convoqué por esbelta. Me gusta su frescura y siempre le marqué que ha empezado sola, y eso tiene mucho valor".