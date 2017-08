Una victoria estrecha del Frente Progresista que puede peligrar en la general de octubre

De apenas tres puntos porcentuales —que en las generales de octubre se pueden revertir en un sentido u otro— pende la construcción política más exitosa que gobernó, de modo relativamente satisfactorio, por el mayor período que recuerda la historia desde 1983 prescindiendo del peronismo. El Frente Progresista echó por tierra el mito por el cual sin el PJ no era posible gobernar ni una vecinal, pero ayer la sociedad entre socialistas y radicales terminó de romperse con estrepitosa derrota del socialismo que paradójicamente jugó su carta más fuerte en capital provincial: el periodista peronista, Emilio Jatón, quien hace dos años como reciente adquisición del PS arrasó en las elecciones como senador por el departamento La Capital.

Pero ayer Jatón no fue el vendaval de votos que arrasaría a los radicales de José Corral, el intendente santafesino y presidente del comité nacional de la UCR. Quedó, apenas unos puntos por encima del candidato de Corral, Carlos Pereyra. En el radicalismo todo fue euforia.

Mientras el binnerismo histórico y sus representantes actuales hicieron la gran Cristina y no dieron señales de vida, Miguel LIfschitz, quien había asumido personalmente la campaña salió a dar la cara y con él los radicales en el Frente que se habían peleado con Corral cuando éste llevó a la UCR provincial a Cambiemos. El vice Carlos Fascendini, el diputado Jorge Henn y algunos más (con caras largas, obvio) estuvieron en el búnker socialista.

A dos cuadras y media en otro hotel, la música atronaba. Cuando el presidente Mauricio Macri en su triunfal discurso nacional saludó a Corral y el claro triunfo en la provincia de Cambiemos a diputados nacionales con Albord Cantard, estalló el lugar. "Socialistas, socialistas, no te lo decimos más, Contigiani es kirchnerista". Fue el momento que el intendente esperó para salir a hablar.

"Desde un comienzo supimos que esta construcción nueva que es Cambiemos era la oportunidad para la ciudad y la provincia pero no nos entendieron aunque la gente nos escuchó. Santa Fe tan postergada en el gobierno anterior ha sido atendida en este como nunca antes. Hemos ganado en toda la provincia de Santa Fe y en la ciudad la lista de Cambiemos tiene unos 10 puntos por encima del Frente Justicialista. E hicimos una gran elección a concejales y hay prácticamente un empate con el Frente Justicialista y queremos felicitar a Marcos Castelló que se impuso en el Frente Justicialista", arengó a una muchedumbre que gritaba: "ea, ea, ea, e, un minuto de silencio para Emilio que está muerto", por Jatón, a quien el intendente deliberadamente ignoró en su alocución. Otra forma de ningunearlo al ex periodista fue enfatizar que Pereyra camino cada puerta hasta el último minuto. Ayer no sólo en el radicalismo, sino en el socialismo también, se decía que Jatón no había hecho campaña militando persona a persona con los vecinos de la ciudad.

"Nos pasó una aplanadora por encima", le dijo ayer un ministro provincial a La Capital. En cambio Corral, le diría a este diario que su padre, un recordado ex presidente del Club Unión, solía usar una frase: "Que buen humor da ganar".