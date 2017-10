Una avioneta se estrelló cerca de Esperanza y el piloto perdió la vida

Un avión Cesna C-150 se estrelló en un campo cercano a la ciudad de Esperanza y su piloto perdió la vida. Los restos de la aeronave fueron encontrados por baqueanos en las primeras horas de ayer incrustado en la copa de un árbol, y expertos de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) iniciaron la investigación para determinar las causas del siniestro. El piloto viajaba solo y fue identificado como Carlos Eduardo Valinotti.

Ayer por la mañana, Horacio Pagani, secretario del Aeroclub de la ciudad de Gálvez, denunció ante la Unidad Regional XI de la Policía —departamento Las Colonias— que había sido activado el Protocolo de Búsqueda y Salvamento a la Anac. Es que el piloto del avión Cesna C-150, con matrícula LV-LFD, había partido el viernes del aeródromo de Gálvez, y aterrizó en la ciudad de Esperanza, distante 85 kilómetros. Luego de un lapso de unos pocos minutos, la aeronave decoló a las 19.45 del viernes pero jamás regresó a Gálvez.

Ante este alerta, efectivos policiales ejecutaron rastrillajes en toda la zona y, con la colaboración de vecinos y de baqueanos, hallaron la aeronave incrustada en un árbol en un campo ubicado a 1.500 metros de la ruta provincial Nº 70 (que une Esperanza con Rafaela), y al piloto ya sin vida a unos 30 metros de allí. El lugar del siniestro está a un kilómetro, aproximadamente, de la pista de aterrizaje del Club de Planeadores de Esperanza.

Posteriormente, confirmaron que el malogrado piloto era Carlos Eduardo Valinotti, de 55 años, y oriundo de Río Grande, Tierra del Fuego. El hombre tenía domicilio en la localidad austral, donde solía volar de manera recreativa, pero además era frecuente usuario de los aeroclubes de Gálvez —donde habría residido — y de Esperanza.

Pagani, secretario del Aeroclub de la ciudad de Gálvez, explicó que "Valinotti despegó de Esperanza a las 19.45 con intenciones de llegar a Gálvez, que es un trayecto que lleva unos 35 minutos aproximadamente. Lo que suponemos es que al partir él sabía que lo iba a alcanzar la noche. Aquí no está permitido volar de noche, por lo tanto debe haber querido dar la vuelta y a mi entender estaba haciendo el circuito para aterrizar".

Sobre las causas del siniestro, Pagani indicó que eso es algo que "lo va a determinar la Junta de Accidentes", y que los resultados de los peritajes "pueden estar entre los seis meses y el año y medio" de plazo.

En cuanto a los controles que tienen estos aeroclubes apuntó que "son aeródromos no controlados, porque la cantidad de tráfico no lo amerita. No hay torres de control".

El directivo señaló que el hombre fallecido en Esperanza—Carlos Eduardo Valinotti—, no guarda parentesco con Hilario Valinotti, el piloto de Sunchales que murió el 11 de octubre pasado cuando su nave se precipitó cerca de Tacural.