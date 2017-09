Un hombre arrolló y arrastró a su ex pareja colgada del capot de su auto

Un episodio de violencia inusitada se desató en la ciudad de San Lorenzo cuando un hombre atropelló a su ex pareja y la llevó suspendida del capot a lo largo de 300 metros, hasta que finalmente cayó al suelo. Varios vecinos presentes en el lugar intervinieron para que el muchacho no se diera a la fuga y lo increparon violentamente, pero la situación se calmó con la llegada de efectivos policiales que fueron alertados del episodio. La noche terminó con la joven internada en el hospital local en estado de shock y habiendo sufrido lesiones leves, mientras que su ex pareja quedó detenido.

Alrededor de las 9 de la noche del viernes, Alejandro S., de 28 años, se apersonó al frente de la casa de Presidente Roca y Entre Ríos donde vive su ex pareja, Cintia, y su pequeña hija.

La intención del joven era llevarse un automóvil Fiat Palio del que, aduce, le correspondería su propiedad. Para eso llegó munido de un juego de llaves duplicado, se subió al coche estacionado en la calle y le dio arranque.

Según fuentes cercanas a la investigación, al ver esta situación, Cintia salió de su casa e intentó impedir que se llevaran el coche, no obstante lo cual el joven emprendió la marcha raudamente, la atropelló y la llevó suspendida sobre el capot a lo largo de tres cuadras, hasta que al frenar la muchacha cayó al suelo.

El demencial recorrido fue de tres cuadras, comenzando en Presidente Roca y Entre Ríos para terminar en Uriburu y Santiago del Estero.

Cintia quedó en estado de shock y fue trasladada al Hospital Granaderos a Caballos local donde se constató que tenía lesiones leves y fue dada de alta horas después.

Alejandro S. quedó dentro del auto, rodeado de vecinos enardecidos por lo que habían acabado de presenciar y que la emprendieron con patadas y golpes de puño contra el vehículo.

A los pocos minutos arribaron al lugar efectivos policiales alertados por vecinos. Los uniformados, a fin de resguardar la integridad física del joven, lo retiró del lugar en móvil de la policía, sin que ofreciera resistencia alguna de su parte.

El muchacho quedó detenido en la sede policial por orden del fiscal de San Lorenzo Juan Carlos Ledesma, a la vez que desde el Ministerio Público de la Acusación informaron que hoy se realizará la audiencia imputativa en los Tribunales locales.

Cintia fue asistida por el Centro de Orientación a la Víctima de violencia familiar y sexual (Ceov) de la policía sanlorencina ya que, trascendió, el hombre tenía dictada una restricción de acercamiento

En la tarde de ayer, este diario llegó hasta la vivienda que Cintia alquila y donde mora con su pequeña hija. Pese a estar bien físicamente, se mantenía el estado de conmoción por el episodio vivido y evitó avanzar en un diálogo. "No me acuerdo bien lo que pasó, fue todo muy rápido, no sé dónde paró y caí del auto. Necesito tiempo para tranquilizarme", le dijo a este diario excusándose, dando cuenta de los efectos de la dramática situación que atravesó.