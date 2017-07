Tres personas ya confirmaron en la Justicia la acusación contra un abusador

El procurador general de Entre Ríos, Jorge Amílcar García, confirmó ayer que tres personas ya se presentaron a declarar en la causa contra el abogado Gustavo Rivas, denunciado por corrupción de menores y abuso de más de 2.000 adolescentes en Gualeguaychú, y "confirmaron los relatos" incriminatorios.

"Cuando nosotros tuvimos noticias de este tan terrible hecho, tratamos de establecer una estrategia como hemos hecho en otros casos parecidos, donde garantizar a las víctimas o testigos que hayan presenciado episodios de esta índole puedan prestar declaración sin ningún temor", señaló el procurador.

Explicó que para proteger a las víctimas o testigos acordaron que a estas personas podían recibirles testimonio en Paraná, "con personal especializado de la Fiscalía de Género y así ocurrió con tres personas que en la noche de este jueves acudieron a prestar declaración".

"Por razones obvias, no vamos a dar detalles ni de la identidad y procedencia de las personas, ni tampoco de los contenidos de sus declaraciones, pero todos confirmaron los relatos que se daban en la publicación periodística", indicó.

Insistió con que "todas las personas que pudieran estar en esta situación van a tener todas las garantías de reserva, tanto declare en Gualeguaychú, en Paraná o en el lugar que prefieran. No vamos a permitir que ningún condicionamiento social impida que puedan testimoniar las víctimas", afirmó.

Sobre la instancia procesal de la causa dijo que "está en la etapa inicial preparatoria y se está evaluando la enorme cantidad de material que se secuestró en el domicilio del sospechoso, además de las muchas personas que se que se van a presentar en la misma condición de las tres primeras que ya declararon".

Por su parte, el abogado defensor de Rivas, Raúl Jurado, negó que haya acusaciones formales contra su cliente y criticó el manejo de la Fiscalía con las primeras declaraciones testimoniales.

"Acá no hay ninguna denuncia, pero resulta que hay tres en Paraná hechas con el procurador. Pero aparte es una ridiculez, porque lo primero que hice cuando lo escuché al procurador diciendo eso, es que no me puede ocultar la Fiscalía y me tiene que proporcionar la videoconferencia donde hacen la denuncia estos tres", manifestó.

Además, sostuvo que "los que lo están condenando (a Rivas) son los periodistas", y afirmó que recién cuando se realice la imputación a su cliente "se van a conocer las pruebas que hay".

Rivas, de 71 años, quien además de abogado es historiador, fue nombrado hace años "personaje ilustre de Gualeguaychú" y fue candidato a gobernador por la Ucedé.

Por otra parte, el procurador García dijo que los elementos encontrados en los allanamientos a propiedades del abogado Rivas "parecen confirmar" la denuncia periodística sobre los presuntos abusos, y adelantó que se estaría frente a la figura de la "promoción a la corrupción y promoción a la prostitución".

"Las pruebas son importantes y, sin adelantar valoraciones que van a depender de las pericias de los elementos secuestrados, creo que se confirma la denuncia de la nota que es de una gravedad que nunca he visto, que supera la capacidad de la imaginación", dijo García.

El procurador agregó que los elementos secuestrados, un centenar de videoscassettes de VHS y fotografías, "parecen confirmar los aportes que surgen de acuerdo a la investigación".

El funcionario admitió que para "los que hace muchos años que estamos en la Justicia, este panorama es terrible". Consideró que Rivas "se ha aprovechado la vulnerabilidad de los adolescentes o niños, quebrantando la posibilidad de la libertad", y precisó que "no se trata de abusos aislados de una determinada orientación sexual, sino un ataque a la posibilidad de elegir con libertad la sexualidad".

"Precisamente para que puedan ejercer con libertad su condición sexual es indispensable no quebrantar y especialmente cuando son niños o adolescentes y menos aún con dinero o favores", advirtió.

El caso estalló cuando la Revista Análisis publicó una investigación en la que contaba los abusos cometidos por Rivas a lo largo de 40 años.

Desde entonces, la página de Facebook del abogado mostró parte del clima que se vive en Gualeguaychú. Con más de 4.800 amigos en la red social, Rivas es un activo usuario de la red en la que suele publicar fotos de las obras públicas de la ciudad y también de los chicos del equipo de basquet, aunque mientras su muro se llenaba de insultos, apenas una sola persona salió en su defensa.