Spagnoli: "Poner a Funes a la altura de su presente"

Nieta de un ex presidente comunal de Funes, localidad en la que nació y habitó toda su vida, María Laura Spagnoli lidera una nómina de postulantes al Concejo conformada exclusivamente por mujeres, cuatro de las cuales, además, son mayores de 60 años. La ex directora de la Oficina Funes de Pami, quien encabeza la lista Construyendo Funes de precandidatas a concejalas por el Frente Social y Popular, aseguró que "los abuelos van a ir a votar porque saben que están en juego sus derechos".

"Mi abuelo, Juan Bautista Spagnoli, fue presidente comunal en dos oportunidades, hasta el golpe civico-militar del 76", dice con orgullo María Laura.

Uno de los temas que preocupa a la candidata es la situación de los abuelos y abuelas, al estar en permanente contacto con esa población, y lo considera como uno de los principales puntos de su propuesta en caso de acceder a una banca en el Concejo funense.

"Hoy el adulto mayor, por más que tenga 70 años, está totalmente activo y hasta se compromete en política, sin ir más lejos en nuestra lista, que está integrada exclusivamente por mujeres, hay cuatro personas que son adultas mayores, que tienen tal entusiasmo y tanta fuerza para luchar por cambiar la realidad, que termino siendo la motivación principal que me llevo para decidirme a encabezarla", indicó.

Más allá de la problemática que afecta a esa franja etárea, Spagnoli plantea otras cuestiones a resolver. "Hay un gran abandono de parte de esta gestión, que además se viene arrastrado de las anteriores, y el crecimiento demográfico que tuvo Funes los pasó por arriba, los superó", fustiga. Pero advierte: "Igualmente siguen levantando la mano en el Legislativo, abriendo nuevos barrios, y permitiendo negocios inmobiliarios sin pensar en los vecinos".

Reclamó que "hay que poner a Funes a la altura de su presente. El crecimiento demográfico se tiene que ver reflejado en la infraestructura. Sigue habiendo barrios que no sólo no tienen gas, sino que si llueve un par de días seguidos, la chancha que va a cargarte los garrafones a tu casa no puede entrar porque esas zonas se vuelven intransitables cuando llueve. Y lo mismo ocurre con la recolección de basura".