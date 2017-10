Sospechan influencia externa

"De las evidencias surgidas en la causa no existe otra posibilidad que no haya sido un intento de suicidio, más aún cuando en este caso, lo que resulta poco común en episodios de este tipo, haya habido testigos de lo sucedido, a lo que se suma una serie de elementos que no dejan margen para pensar en un delito", manifestó una fuente inobjetable consultada por este diario. Y en esa línea resaltó que "lo declarado públicamente por la joven resulta inverosímil en base a lo acreditado en el expediente fiscal y hasta genera cierta sospecha de que haya alguna influencia externa en su relato, aunque ello no significa que esté totalmente cerrada la posibilidad de que se reabra la causa si es que así lo resuelve la Fiscalía Regional".