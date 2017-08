Senadores justicialistas están preocupados por dichos del gobernador Lifschitz

Los senadores provinciales del Partido Justicialista manifestaron su preocupación por declaraciones recientemente vertidas por el gobernador Miguel Lifschitz, referidas a que el acompañamiento hacia comunas y municipios, en el futuro, será condicionado por el resultado electoral que alcance el Frente Progresista, Cívico y Social (FPCyS) el próximo domingo 13 de agosto en las Paso y el 22 de octubre en las elecciones generales.

"Queremos cosechar lo que hemos sembrado y esperamos tener una buena cosecha, porque los próximos dos años vamos a seguir sembrando. Pero vamos a sembrar allí donde haya terreno fértil, allí donde hayamos hecho buenas cosechas. Porque esto se define de un lado y del otro, y todos somos responsables de llevar este barco a buen puerto", había manifestado en recientes declaraciones el primer mandatario provincial.

Réplica

Los senadores justicialistas tomaron nota de estas consideraciones y recogieron el guante. En un comunicado, los legisladores del PJ en la cámara Alta señalaron: "Los senadores justicialistas quieren suponer que fue un error involuntario, un malentendido en el fragor de la preocupación por la poca performance de la lista de diputados nacionales del Frente Progresista, Cívico y Social".

Pero además, los representantes departamentales consideraron que "no deja de resultar extraño que el gobernador Lifschitz minimice su responsabilidad de trabajar por todos los santafesinos por igual, y no cometer el error de utilizar premios y castigos si se allanan (o no) a la billetera del gobierno provincial", dijeron los legisladores.

En el mismo documento, advirtieron que resulta "necesario poner en valor la diversidad, el Estado de derecho, la autonomía, el federalismo, que no sólo debe declamarse, sino ejercerse y tampoco abandonar los valores democráticos por el resultado de una elección".

Finalmente, los senadores justicialistas de la provincia expresaron que esperan que el gobernador Lifschitz "reflexione sobre sus dichos y rectifique el rumbo si esta es, en definitiva, la mirada que quiere imponer en la provincia de Santa Fe".

