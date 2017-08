Santacroce anticipó que en Funes "la gente votará por el trabajo"

"En los casi cuatro años que llevo como concejal en Funes presenté más de 70 proyectos de ordenanza. Entre otras cosas, hemos conseguido la llegada de una ambulancia de alta complejidad para la ciudad, además de una agencia de Pami. En su momento, junto a un grupo de padres, destrabamos los fondos para la construcción del nuevo edificio de la Escuela 1.061. Y generamos el fondo que brinda asistencia económica a los clubes. De todos modos, sabemos que falta mucho". De esta manera, Rolvider Santacroce enumeró algunas de las razones que lo llevan a buscar un nuevo período en el Concejo Municipal.

"Realicé innumerables gestiones ante Nación y provincia. Viajé y me reuní con muchos funcionarios. Así, yendo y viniendo, insistiendo, hemos logrado muchas cosas buenas", insistió, al tiempo que recordó: "Ahora, junto a la Asociación Empresaria de Funes (AEF), estamos discutiendo nuestro lugar en el directorio del Aeropuerto Islas Malvinas. Además, estamos gestionando para que se repavimente la ruta 34s, una obra que va a mejorar la comunicación vial en el área metropolitana del Gran Rosario".

Por otro lado, Santacroce insistió en un viejo anhelo de la comunidad. "Funes debe tener su propio sistema de transporte urbano de pasajeros. La ciudad ha crecido, las proyecciones dicen que va a crecer aún más y no puede ser que los distintos barrios no estén conectados entre si", argumentó.

Necesidades y urgencias

A la hora de repasar el trabajo que viene, el edil sostuvo que "Funes tiene necesidades y urgencias. Necesidad de obras históricas, como un plan de desagües hídricos, además de cloacas, agua potable y gas. Pero también tiene urgencias: hay que trabajar mucho sobre el bacheo de calles, sobre la renovación de luminarias y sobre la puesta en valor de los espacios públicos, así como hay que mejorar el sistema de recolección de residuos".

En esa línea, recordó que "todas esas tareas son inherentes a la Intendencia, porque desde el Concejo no tenemos herramientas para resolverlas, pero desde nuestro lugar debemos colaborar, aportar entre todos para que Funes pueda crecer como se merece. No es una tarea sencilla, pero con el grupo que me acompaña estamos dispuestos a trabajar para que así sea".

Para cerrar, el referente de la lista Es Tiempo de Pasión afirmó: "Camino las calles de Funes, escucho a los vecinos, entiendo la preocupación de muchos y acompaño desde mi lugar. Por eso hago hincapié en la palabra pasión, porque estamos convencidos que el trabajo va a derrotar a la improvisación y el marketing. Estoy convencido que la gente va a valorar, privilegiar y votar a aquellas personas que realmente han trabajado y demostrado con hechos que sienten pasión por la ciudad".