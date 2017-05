San Lorenzo: un chico de 13 años murió al chocar en un cuatriciclo

En el anochecer del pasado domingo, un menor de 13 años que viajaba a bordo de un cuatriciclo por un camino rural de tierra de San Lorenzo acompañado por un primo de 17, falleció por causas que se intentan establecer.

La víctima fatal, Cristián Alejandro Gómez, habría perdido el control de la máquina, impactando su cabeza contra un poste de alumbrado, perdiendo su vida en el acto. Mientras tanto el otro joven resultó con heridas leves.

Según relató la madre del adolescente fallecido al personal policial en el Hospital Granadero a Caballo de San Lorenzo, el accidente se habría producido detrás del Motel Namur, camino rural conocido como el "Camino del Basural", que une a esa ciudad con la localidad de Ricardone.

A su vez, la Fiscalía local ordenó el secuestro del cuatriciclo para contribuir con el objetivo de poder identificar con exactitud la modalidad de la tragedia.

El luctuoso hecho ocurrió alrededor de las 20 del domingo, en una zona adyacente a la intersección de la ruta nacional A-012 y la autopista que une Rosario y Santa Fe

Golpe fatal

De acuerdo a lo que se pudo establecer, el menor de los dos pasajeros golpeó contra la columna y luego ambos cayeron del vehículo y fueron auxiliados por un particular, el que los trasladó hasta el hospital Granaderos a Caballo.

Allí, los médicos constataron que el menor de 13 años, había fallecido. Su madre ya estaba en el lugar, adonde lo reconoció.

Los hechos fueron informados a la Jefatura de la Unidad Regional 17 de la policía de San Lorenzo. Esta arbitró los medios para ubicar exactamente el lugar donde se produjo el accidente, para luego ordenar el envío de los agentes de la Policía Científica para la realización de los peritajes criminalísticos de rigor y determinar fehacientemente cómo se produjo el violento choque y quién conducía el cuatriciclo cuando se perdió el control con las consecuencias apuntadas.

El fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA) con sede en la ciudad de San Lorenzo fue anoticiado en detalle sobre el suceso y sus consecuencias.

Se destacó ayer que el primo del menor sufrió contusiones leves y está en buen estado de salud. No se informó si los adolescentes usaban casco en el momento del choque.

No aptos para circular en calles

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), organismo que forma parte del Ministerio de Seguridad de la provincia, recordó que los cuatriciclos no están contemplados en la ley nacional de tránsito y no cuentan con licencia de configuración de modelo, es decir que no fueron aprobados por el organismo competente, que es la Secretaría de Industria de la Nación, por lo que se determina que no son aptos para circular por la vía pública.

Según los estudios y la legislación, los triciclos y cuatriciclos motorizados pueden usarse para uso recreativo, deportivo o agropecuario, pero no deben circular por la vía pública. Estos vehículos se caracterizan por generar en los usuarios inexpertos una sensación de gran estabilidad que no es tal y esto se percibe especialmente en las maniobras de giro. Pueden rodar sobre terrenos blandos (arena o barro) o pedregosos, pero no sobre pavimento en la vía pública por contar con palier fijo y tracción trasera.

En la mayor parte de los casos las autoridades nacionales le niegan a los fabricantes o importadores la denominada Licencia de Configuración de Modelo con lo que se los limita a las tres funciones antes citadas.