San Lorenzo: un cajero infiel se quedaba con dineros de la Municipalidad

Un empleado infiel de la Municipalidad de San Lorenzo que se desempeñaba como cajero fue denunciado por quedarse con fondos públicos.

El modus operandi habría consistido en que esta persona recibía el pago de contribuyentes en concepto de tasas por diversos trámites municipales, les sellaba el comprobante respectivo, pero no lo ingresaba al sistema informático y se quedaba con el dinero.

El secretario de Gobierno de San Lorenzo, Iván Ludueña, informó que la maniobra delictiva se detectó "ante una auditoría y control de las cajas, y ante la advertencia de irregularidades que habría con la percepción de montos relacionados con trámites administrativos".

Ludueña aclaró que "no se trataba de impuestos sino tasas de trámites que establece la ordenanza de contabilidad, que es esa pequeña tasa que se cobra para cualquier trámite interno como la extracción de un árbol o el libre multa para la transferencia de un auto", ejemplificó.

El funcionario señaló que se trata de "montos menores", y recordó que "las empresas grandes están bancarizadas", pero "estos controles también se hacen más espaciadamente porque ingresan directamente por caja".

Si bien aún no se pudo establecer con precisión el monto de dinero desviado por este empleado, podría rondar los 200 mil pesos.

Agustín L. es el acusado que, si bien ya presentó su renuncia a la Municipalidad, deberá enfrentar un sumario interno y una imputación penal en la Justicia.

"Se presume que el modus operandi era que alguien venía a hacer un trámite, por ejemplo, de libre multa del vehículo para su posterior transferencia, esta persona le sellaba la boleta al contribuyente, se la entregaba, recibía el dinero que no era ingresado a la caja, y el comprobante no era timbrado, es decir no se leía el código de barras y no ingresaba al sistema", explicó el secretario de Gobierno sanlorencino.

El funcionario resaltó que "la Municipalidad tiene todo computarizado por lo que este tipo de irregularidades, en las auditorías periódicas, se detectan inmediatamente, y los controles son permanentes dentro del área".

En este caso, el empleado Agustín L. revistaba en el área de la Secretaría de Hacienda como cajero. Desde el municipio informaron que el acusado"era un empleado recientemente efectivizado, con categoría 8 y había llegado a las cajas recientemente".

Denuncia penal y civil

"Nosotros hicimos todo lo que exige la ley. Este empleado presentó su renuncia pero eso no lo exime del sumario administrativo interno correspondiente, y tampoco de la denuncia que por ley debemos hacer los funcionarios que tomamos conocimiento de la comisión de un presunto delito", aseguró Ludueña.

En ese sentido, afirmó que "esto está en manos de la Justicia penal, además que de las resultas de esta investigación si se detecta que haya un perjuicio al erario público se hará un juicio de daños y perjuicios —contra el cajero infiel— para recuperar el dinero que se pudiese haber desviado".

La maniobra fue detectada el viernes último, el miércoles se radicó la denuncia penal y ayer ya llegaron los oficios de Fiscalía solicitando la documentación probatoria correspondiente, la cual fue suministrada por el municipio y obra en manos de los funcionarios judiciales.

Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) informaron que el caso quedó a cargo del fiscal Aquiles Balbis, de la sede San Lorenzo.