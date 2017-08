Repavimentan tramo de la ruta 90 y piden lo mismo en otro sector

Mientras la comuna de Carreras iniciará trabajos de repavimentación de la ruta 90 sobre el acceso a esa localidad, quienes utilizan esa vía entre Villa Constitución y Santa Teresa reclaman que se la arregle.

El jefe comunal de Carreras, Germán Battista, detalló que en el ingreso a la localidad los trabajos serán desarrollados por Vialidad Provincial, y abarcarán la totalidad del trayecto que une la ruta provincial 90 con el pueblo.

El mandatario destacó: "Esta es la segunda vez que repavimentamos el acceso en mi gestión. Más allá de los años que llevamos al frente de la comuna, seguimos teniendo bien en claro cuáles son las necesidades de nuestros vecinos, y gestionamos ante quién sea para satisfacerlas".

Semanas atrás, la comuna de Carreras renovó y amplió la iluminación del acceso, con recursos provenientes de la Nación. Luces LED, nuevo tendido de cables preensamblados, más columnas. La noticia de una nueva repavimentación del acceso ponen aún más en valor el ingreso a esa pequeña localidad situada en el límite entre el departamento General López y el departamento Constitución.

El acceso a Carreras fue inaugurado en 1974. A 32 años de su inauguración, en 2006 fue repavimentado bajo la gestión comunal de Battista, siendo en ese momento gobernador Jorge Obeid. Once años después está a punto de ponerse en marcha la nueva repavimentación.

"Agradecemos a Miguel Lifschitz por la respuesta a las necesidades del pueblo y al ministro de Infraestructura y Transporte, José León Garibay, por interesarse por los proyectos comunales. Muchas veces hemos señalado falencias pero no podemos más que agradecerle a esta gestión provincial", dijo Battista.

Deterioro en otra zona de la ruta

La otra cara de la realidad de esa misma ruta 90 es el notorio deterioro que presenta la calzada desde Villa Constitución hasta pasando Santa Teresa en el llamado camino al Chapuy. Las quejas son constantes de quienes transitan la ruta y hay reiterados accidentes, que ocurren por el mal estado de esa ruta.

"Esto es de terror, la ruta está en pésimo estado, sin demarcar y toda rota. Los que saben que tienen que reparar la ruta, no les importa que las personas se sigan accidentado. Hasta cuándo debemos esperar", dijo Oscar, un empleado que todos los días transita la ruta 90 para ir a trabajar desde Villa Constitución a Santa Teresa. Otro habitante de la zona comentó a este diario que "es calamitoso el estado en que se encuentra la ruta 90 en el tramo que arranca desde Villa Constitución".

Asimismo, un empleado bancario que viaja a diario por la zona comentó respecto de otro deterioro peligroso: "Hace unos días en el puente de Stephenson, se salió la viga de acero que cruza la calzada y la agarré de lleno. Siempre voy despacio, no más de 80-85 km/ph. tuvimos suerte, aún no evalué los daños materiales, un utilitario que venía detrás la sacó peor, pero no hubo víctimas fatales".

Dos imágenes. La ruta 90 rota cerca de Villa Constitución y anuncio de obras Garibay y Battista en Carreras.