Rechazan pedido de libertad a un acusado de abusar de su hijo

La Justicia rechazo un pedido para liberar a un hombre que está imputado por el delito de abuso sexual contra su hijo —de nueve años— y que se encuentra con prisión domiciliaria en Villa Mugueta desde septiembre de 2016.

Se trata de la misma persona que hace dos meses impulsó, como dio cuenta LaCapital, un requerimiento para obtener el beneficio de salidas laborales, aunque finalmente quedó trunco tras que su ex pareja y madre de la víctima saliera al cruce para expresar públicamente su temor de que prosperase tal medida.

Al no lograr su cometido requirió a instancias del artículo 225 del Código Procesal penal la revisión de la medida cautelar en su contra para seguir el proceso en libertad, lo que fue denegado por la jueza de la investigación penal preparatoria, Mariel Minetti, en el marco de una audiencia celebrada en Casilda.

Juicio y pedido de pena

La jueza fundamentó su decisión al sostener que, además de haber elementos de convicción suficientes para sospechar del acusado, existe peligrosidad procesal y riesgo de fuga, más aun cuando sólo falta días para la audiencia preliminar del 28 de agosto donde se pedirá la elevación de la causa a juicio. Además incluyó a su argumento la alta pena que le correspondería al incriminado, identificado como Gerardo R., de ser encontrado culpable del delito que se le achaca y para el cual Fiscalía pedirá 14 años de prisión efectiva.

Los abogados defensores intentaron, sin éxito, que el presunto abusador recuperase su estado de libertad hasta que se resuelva la cuestión de fondo apelando al planteo de que al no violentar la presión domiciliaria dictada en septiembre de 2016 no hay motivo para pensar en que se profugue o intente entorpecer el accionar de la Justicia.

Lo esgrimido fue refutado por la fiscal de la investigación, Lorena Aronne, quien se opuso a la libertad del acusado haciendo hincapié, entre otras cuestiones, a la peligrosidad procesal que implicará tal medida puesto que la investigación, de la cual surgieron evidencias que comprometen seriamente al imputado, está en su instancia final.

Además achacó que la prisión domiciliaria "no se cumplió cabalmente" y endilgo responsabilidad a policías de Villa Mugueta que debían haber velado por el control de la medida y al parecer no lo hicieron, razón que se está investigando.

La funcionaria judicial además sostuvo que sería perjudicial para la víctima que su padre quedase en libertad ya que al haberse enterado de tal posibilidad "tuvo un retroceso psicológico" y "episodios de ansiedad", según aseguró en base a informes de profesionales que atienden al menor de nueve años presuntamente abusado. Y también resaltó que se vería afectada la madre del chico que, como dio cuenta en su momento este diario, asegura haber sido amenazada de muerte por su ex pareja.

Similar planteo fue formulado por la querella representada por los abogados, Alberto Tortajada y Federico Laurito, quienes apuntaron a la necesidad que se mantenga la presión domiciliaria.

Uno de los abogados defensores, Marcelo Piercecchi, mientras intentaba rebatir los argumentos de la fiscal y la querella para sostener su planteo de libertad, al asegurar que no había riesgo procesal ni de fuga, cuestionó a la madre del menor por la exposición pública del caso sin "cuidar los intereses del menor", lo que calificó de "lamentable".

Tal valoración le valió una advertencia de la jueza para que circunscribiese su alocución al tema de debate, lo cual acató. El abogado ya había además manifestado su sorpresa por el interés que generó en la prensa la audiencia realizada al sostener que no era más que una cuestión técnica y, en ese marco, aseguró que debido al impacta mediático se dio marcha atrás al pedido de salidas laborales ya que el empleador retiró su oferta de trabajo al verse expuesto públicamente.

Declaró el imputado

En la audiencia el imputado sorprendió al prestar declaración para referirse al vínculo que tenía con su hijo hasta antes de ser detenido, lo que además intento demostrar con fotos familiares que llevó a la sala aunque sin ser observada por la jueza como pretendía. "Amo a mi hijo y hace dos años que no lo veo y no sé por qué", dijo victimizándose de la situación y fue aún más lejos cuando expresó "poder jurar por la memoria" de su padre que "no hice nada", lo que causó "indignación" a la progenitora de la víctima.

"Es una resolución positiva la que tomó la juega al mantener la prisión domiciliaria en las mismas condiciones que estaba", dijo la mujer al terminar la audiencia para luego agradecer "el acompañamiento" recibido y manifestar que "espera que se haga Justicia". Lo resuelto por Minetti también fue celebrado por la Asociación Civil de Mujeres en Movimiento y la Agrupación Nueva Roma C, que visibilizó su presencia frente al Ministerio Público de la Acusación con un cartel para pedir a la jueza que "no deje en libertad a un violador".