Realizan obras en la ruta 16-s que benefician la situación hídrica de Firmat y la zona

La provincia, a través de la Administración Provincial de Vialidad, ejecuta obras en la ruta provincial 16-s, en el tramo que une la ruta nacional 33 con la localidad de San José de la Esquina.

Una parte del proyecto, consistente en el alteo del camino en la zona cercana al límite con el distrito Cañada del Ucle, hacia el noroeste ya se ha ejecutado, y ahora se completa la acción en la traza hasta la intersección con la nacional 33, mediante la extracción lateral de suelo que también se aplicará en la elevación de la calzada.

El Administrador Provincial de Vialidad Pablo Seghezzo dijo que las obras se realizan por un convenio firmado con la comuna de Cañada del Ucle por un monto de 765.000 pesos y destacó que la recuperación del camino es una obra que estaban esperando los productores del lugar.

Además explicó que ese camino tiene regulaciones naturales a través de alcantarillas, pasos de agua y laminadores para no provocar el ingreso de agua acelerada al casco urbano de Firmat. "La ciudad, en su momento sufrió anegamientos porque el agua circulaba por arriba de la calzada natural. Ahora, con estas obras que se ejecutan, más los controles naturales de entradas a los campos que no se tocan porque no se mueven las alcantarillas, no sólo habrá más capacidad de depósito de agua sino que los alteos del camino harán las veces de reguladores para que no ingrese el agua al casco urbano", consignó.