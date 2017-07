Ramos: "Buscan difamarme como ya lo hicieron antes"

"Esta es una maniobra de gente que lo que no pudo en las urnas, lo busca a través de la difamación mediática. Antes fue el padre, Alfredo Secondo, a quien inicié acciones legales. Ahora es su hijo, que ya en 2015 buscó ensuciarme, lo intimé y no respondió nunca. Pero lo cierto es que no hay ninguna denuncia de la Auditoría General de la Nación contra el municipio de Granadero Baigorria, que es donde se ejecutan las obras". Con estas palabras, Alejandro Ramos salió al cruce de las acusaciones generadas por Secondo (h), quien pide investigar el destino de fondos provenientes de la Nación a la vecina ciudad.

"A mí me imputan un acto de voluntad de acompañar la gestión del intendente actual, cosa que hice con él y con otros mandatarios de la región. Las obras están, algunas hechas, otras en proceso, financiadas incluso por el gobierno nacional actual. Y el intendente de Baigorria fue reelecto y está en funciones", disparó Ramos.

Como ejemplo, mencionó obras de energía que están en ejecución, tendido de gas natural, la construcción de la sede del Instituto Politécnico, las torres del Plan Procrear y trabajos "en todas las escuelas" de la ciudad. "No puedo dar precisiones de los gastos, pero puedo decir que no hubo ninguna denuncia contra el intendente", insistió.

Además de recordar que desde 2012 él dejó la Intendencia, recordó que desde la Nación acompañó "la planificación de los mandatarios que hubo en la ciudad. Si hubiese desvío de fondos, no pude hacerlos yo. El intendente podrá dar las explicaciones pertinentes y brindar las precisiones sobre los datos, porque las obras que se han gestionado tuvieron la correspondiente rendición de cuentas".

Y para rematar, le endilgó al denunciante que "la bronca pasa porque yo conseguí apoyo para la gestión municipal, algo que hice por y para Baigorria, como lo hice también para otros municipios".

Alejandro Ramos.