"Quiero saber dónde está mi hija para poder decírselos a mis nietos"

"Mi pelea es por saber dónde esta mi hija y poder decirles a mis nietos dónde está su mamá", dice Alberto Perassi sin perder la energía tras seis años de lucha y tragedia.

"Han pasado seis años y parece increíble y en definitiva si bien hoy hay personas presas y está en camino el juicio, son seis años sin saber nada de lo que pasó con Paula", insiste Perassi.

"Lo que dije siempre hasta el día de hoy es que todo lo hago para encontrar los huesos de mi hija, no quiero meter preso a nadie, pero quiero que (los acusados) me digan qué hicieron con ella. Si en el juicio nadie dice qué hicieron con sus huesos, si siguen con ese pacto de silencio, entonces voy a decir lo contrario: que se pudran en la cárcel", manifiesta.

"Se hizo muy largo"

En diálogo con LaCapital, el padre de la víctima volvió sobre las irregularidades en la primera parte de la investigación. "Esto se hizo muy largo por tantas cosas que hubo en el medio, están los tres poderes del Estado implicados en el tema. Ahora estamos en la puerta del juicio de este caso que ya no es sólo nuestro, sino de toda la sociedad argentina, por eso espero que la Justicia se termine poniendo los pantalones largos", enfatizó.

A su juicio, "las cartas están todas arriba de la mesa desde el primer día. Hubo cosas que fueron tapadas, pisadas, y siempre como yo dije estuvo presente el teléfono político", en relación a las zonas oscuras de la pesquisa.

"Hay muchas cosas oscuras atrás, que no quiero decirlas porque no tengo todas las pruebas, pero detrás del caso de Paula están los puertos secos y los puertos húmedos de la región, la prostitución, la trata de blancas, la falopa que entra por el río y en el medio de todo eso quedó involucrada Paula", insistió. Y recordó que hace un año dijo que "aquí en San Lorenzo se recaudaba un millón de pesos diarios de todo eso que entraba por la puerta grande a la URXVII (de policía), y nadie me vino a decir que estaba equivocado. Este es un circuito donde está metida la política, la Justicia y la policía".

"Las cosas más insólitas"

En cuanto a la situación familiar, señaló que "el más grande de mis nietos va a cumplir 12 años y sabe muy bien lo que pasó con su mamá, lo que sabemos todos, pero lo que realmente falta cerrar es dónde está su cuerpo, qué le hicieron a Paula. ¿La quemaron como le escucharon decir al juez Tutau? En este caso pasaron las cosas más insólitas. Por eso mi pelea es saber dónde esta mi hija y poder decirles a los chicos dónde está su madre, que es lo que querría cualquier persona".

Perassi también adelantó que este año no convocarán a una movilización por el nuevo aniversario de la desaparición para que "nadie quiera sacar algún provecho político", pero agradeció a "todas las personas que se arrimaron, que estuvieron con nosotros de una u otra manera, y a toda la ciudad que nos acompañó a las marchas y a todos lados".