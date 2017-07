Quedó inaugurado el centro de gestión de residuos sólidos urbanos

El gobernador Miguel Lifschitz inauguró ayer en Villa Gobernador Gálvez el Centro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu), un proyecto de desarrollo urbano y mejora ambiental.

Lifschitz recordó que "costaba encontrar una solución, porque era el basural más grande de la provincia, con décadas de basura amontonada allí, por lo cual era difícil hallar una propuesta". Y añadió: "Se fueron resolviendo todas las cuestiones con mucha voluntad, muchas personas que se comprometieron y hoy podemos ver el logro del trabajo ya concretado, en un parque público y reserva natural con la recuperación de un lugar de alta contaminación como era este predio y por otro lado empezar a ver la posibilidad de darle un destino técnica y ambientalmente correcto a los residuos de toda esta región".

Todos los residuos que ingresen al complejo vendrán de las tareas de recolección, barrido, limpieza de vía pública y escamonda de Villa Gobernador Gálvez, Alvear y Pueblo Esther. En una segunda etapa se podrán incluir otras localidades del corredor sur, además de una fracción de los residuos generados por Rosario. Ello representa brindar servicios a una población de 448 mil habitantes.

La inversión total del proyecto fue de unos 228 millones de pesos, distribuidos en cuatro contratos. Dos de ellos fueron financiados íntegramente por el gobierno provincial, mientras que en los dos restantes la provincia financió un 65 por ciento. Esto implica un aporte provincial total al proyecto de 165 millones de pesos. El resto del financiamiento lo realizó la Nación a través del programa Dami-Promudi.

El emprendimiento, primero en su tipo, es organizado por el Ente de Coordinación Metropolitana de Rosario (Ecom Rosario) y fue realizado con la participación de organismos y reparticiones como el Ministerio de Medio Ambiente y de Desarrollo Social provincial y los municipios de Villa Gobernador Gálvez y Rosario.

La intendenta de Rosario, Mónica Fein, dijo que "hoy es un día histórico. Porque hace algunos años los intendentes y presidentes comunales nos reunimos para pensar la región, el área metropolitana, y definimos siete directrices de ordenamiento territorial donde adherimos a trabajar en lo ambiental, lo social y lo urbano en forma conjunta".

Por su parte, el intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci, señaló que "hoy podemos decir que el Estado estuvo presente y las obras se hicieron, pero nunca me imaginé que me iba a tocar estar presente como intendente. Ver esta planta me da fuerzas de seguir confiando en un gobierno que apuesta cada día a que sus habitantes vivan mejor".