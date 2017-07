Pueblo Esther: piden a los candidatos definirse sobre los agrotóxicos

La agrupación "Pueblo Esther por la vida. No a los agrotóxicos" convoca para hoy, a las 10.30, a vecinos de esa localidad a escuchar las propuestas de los precandidatos a presidente comunal respecto a la problemática de los agroquímicos y su impacto sobre la salud humana y del ambiente.

La actividad tendrá lugar a media mañana de hoy en la sede del Club Atlético Juventud Unida (Caju), ubicada en calle Córdoba 1960.

Según expresaron los organizadores, se trata de una "excelente oportunidad" para que los precandidatos a jefe comunal "tengan la posibilidad de hacer conocer sus propuestas sobre este tema".

Los vecinos convocantes plantearon, al mismo tiempo, que la actividad significará realizar un ejercicio de participación ciudadana y democrática "muy necesaria" para la localidad.

"Esta invitación se enmarca en las actividades de difusión, información y concientización que un grupo de vecinos y vecinas agrupados en la Asamblea "Pueblo Esther por la vida. No a los agrotóxicos" venimos desarrollando con regularidad desde principio de año", explicó Yanina Menelli.

La vecina de Pueblo Esther también aprovechó para alertar que el proyecto para una nueva ordenanza que permita una transición hacia un modelo agroecológico "está trabado".

"Vemos que el Estado ha quedado en la instancia de mediador pero que no se termina de hacer cargo de garantizar el derecho a la salud" de la población, agregó Menelli.

En ese sentido, aclaró que el planteo de los vecinos no apunta a que no haya más producción agrícola en la zona, si no que vaya hacia un modelo productivo que permita producir alimentos sanos sin afectar la salud de los pobladores del lugar.

"Planteamos otro tipo de producción como la agroecológica muy utilizable en la verdura, que es lo que se hace acá", agregó.

Protesta en Andino

La problemática generada por el uso de agrotóxicos en la región también se manifestó el martes pasado en la localidad de Andino, ubicada a 51 kilómetros al norte de Rosario, donde un grupo de vecinos cortó la ruta provincial 26 en protesta por fumigaciones realizadas en campos adyacentes a la comuna.

Denunciaron que esta actividad contaminante generó problemas de salud en habitantes del pueblo que tuvieron que concurrir al Samco local.

El corte se montó frente al Juzgado Comunal de Faltas para reclamarle a las autoridades que intervengan y controlen las aplicaciones, ya que —argumentaron— se hacen sin importar las condiciones mínimas climáticas como el viento o el porcentaje de humedad.