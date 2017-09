Proyectos en energías renovables por 350 millones de dólares

"La potencia energética total de los proyectos presentados superaría los 213 megavatios, y además representan inversiones potenciales por más de 355 millones de dólares", destacaron desde la Secretaría de Energía de la provincia para referirse al positivo saldo de la Primera Convocatoria a Proyectos de Inversión en Energías Renovables que, organizó la citada secretaría y la Agencia Santafesina de Inversiones y Comercio Internacional.

Luego de un plazo de 90 días para participar, distintas empresas se presentaron esta semana a la convocatoria, con lo que Santa Fe se convirtió en la primera provincia del país que impulsa una iniciativa de estas características para el fomento de las inversiones en generación de energías renovables, experiencia que buscan imitar también Córdoba y Entre Ríos.

Los organizadores impusieron un plazo de 90 días a las empresas participantes para presentar sus proyectos los que debían encuadrarse en tres categorías: "Proyectos de generación de energías renovables"; "Intención de formulación y desarrollo de proyectos de generación de energías renovables", y "postulación de terrenos".

Desde la organización de la convocatoria se destacó que en la categoría "Proyectos de generación de energías renovables" se recibieron 102 formularios de postulación, aunque los que se adecuaron a los requisitos son 66. Si se los discrimina por el tipo de tecnología a desarrollar, la mayor parte propone la generación de energía a través de instalaciones fotovoltaicas (29), seguidos por los proyectos de biomasa (23), hidráulicos (5), híbridos (5), biocombustibles (3) y eólico (1). Los de energía solar ocupan el primer lugar con un potencial de 78 megavatios, seguidos por los que recurren a la biomasa con 61 y a la energía eólica con 25.

No obstante, los restantes formularios fueron derivados a distintas áreas de la Secretaría de Energía por considerar que se pueden concretar a través de los programas ya vigentes como Línea Verde de Créditos, Prosumidores, Santa Fe con Renovables o bien, formar parte del registro de proveedores y fabricantes de equipos.

A su vez, en la categoría de "Intención de formulación y desarrollo de proyectos de generación de energías renovables" se recibieron 91 formularios de empresas, y en la de "Postulación de terrenos en los que se puedan instalar los proyectos" —en la que se invitó a municipios y comunas, empresas, asociaciones civiles y ciudadanía en general a proponer lugares con este objetivo—, se recibieron 40 formularios de lugares distribuidos en 13 departamentos.

Convocatoria

En diálogo con LaCapital, Guillermo Haurat, de la Secretaría de Energía, indicó que "se trata de un convocatoria, no de una licitación; esto es el resultado de lo que ofrecieron los privados y ahora hay que ver cuáles se van a llevar adelante y cuáles no. Son ofertas que hacen tanto sectores privados como municipios y comunas e instituciones", señaló el funcionario, quien agregó que "la energía que se generaría con estos proyectos estaría destinada en su mayoría no al autoconsumo, sino a ser inyectada al sistema interconectado nacional".

Haurat consideró que "en términos de energía, el conjunto de los proyectos generaría un total de 1.020.000 megavatios/hora/año, equivalente al consumo anual de energía eléctrica de 425.000 hogares". También destacó Haurat que las ofertas provienen de todo el territorio provincial y luego de recibidas pasan a una comisión evaluadora que sería interadministrativa con distintos órganos de la administración pública como el Ministerio de Economía, la EPE y otras dependencias y con una mirada interdisciplinaria se seleccionan aquellos proyectos que son de interés para la provincia que se lleven adelante, lo que no significa que el resto no se pueda poner en práctica", señaló Haurat, quien agregó que "hay proyectos que tienen necesidad de financiamiento, otros de asesoramiento, o sea que cada proyecto tiene una necesidad distinta. Lo de la mirada interdisciplinaria se refiera no sólo a generar energía sino a dónde se genera".

Por su parte, el subsecretario de Energías Renovables de la provincia, Maximiliano Neri, reconoció que el resultado de esta convocatoria "demuestra el potencial que venimos viendo en la provincia y refuerza nuestra estrategia para el desarrollo de las bioenergías". El funcionario destacó que "gran parte de los proyectos que recibimos apuntan a presentarse al Plan RenovAr, y por lo tanto contarán con beneficios fiscales provinciales por 160 millones de dólares. Hablamos de incentivos fiscales de la provincia a los potenciales inversores por lo cual Santa Fe continúa en la vanguardia de la promoción de las energías renovables, es un esfuerzo fiscal de la provincia con este objetivo".

Neri remarcó que "el progreso sobre las bioenergías, sobre este tipo de tecnología, para el productor redunda en el desarrollo del valor agregado, de la mano de obra y en el impacto positivo sobre el medioambiente, nos permite completar el ecosistema de las renovables en la provincia. Esto significa que las producciones primarias pueden utilizar sus productos, residuos o afluentes para generar su propia energía y ser independientes, autónomos en la administración de la energía que necesitan para producir y así se completa el sistema".

Y concluyó que "el mundo desarrolla las energías renovables en una amplia gama de tecnología pero las bioenergías son las que tiene mayor potencial y aquí, con nuestra convocatoria, quedó demostrado el potencial de nuestro territorio ya que nuestra identidad santafesina es bionenergética".

Bioeconomía

A su vez, Débora Marini, directora ejecutiva de Santa Fe Global, la agencia oficial promotora de inversiones en la provincia, explicó que "los dos ejes de inversión de la Agencia son la movilidad sustentable y la bioeconomía, que incluye la relación entre bioenergías y energías renovables. En este marco es que nosotros nos sumamos a la iniciativa de la Secretaría de Energía —aclaró la funcionaria—, no sólo promocionando y difundiendo la actividad sino también convocando a los inversores y formando parte del equipo evaluador".

Además, afirmó que "en los países desarrollados, las inversiones en energías renovables son una de sus prioridades, el mundo hoy va por allí".

Marini informó que según los datos del centro de monitoreo de la Agencia correspondientes al primer semestre de este año en la provincia, "al analizar las ramas de actividad según sus montos de inversión vemos que el suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado se ha identificado el segundo mayor monto, sumando aproximadamente 1.569 millones de pesos.

Cerrada la convocatoria, el siguiente paso es asistir con los profesionales y funcionarios de la Secretaría y de la Agencia Santa Fe Global, a las empresas, particulares, municipios y comunas postulantes para que puedan avanzar y concretar los proyectos para generación de energías renovables.

Por otra parte, en este momento, la factibilidad técnica de los terrenos postulados es evaluada por la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y el Ministerio de Medioambiente de Santa Fe.

